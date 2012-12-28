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НЛМК Live
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сегодня, 16:36
На НЛМК выбрали лучшего обработчика поверхностных пороков металла
На Новолипецком металлургическом комбинате провели конкурс «Лучший по профессии» среди обработчиков поверхностных пороков металла. В соревновании участвовали 24 сотрудника первого и второго конверторных цехов.
«Лучшим по профессии» стал Владимир Пешков, обработчик поверхностных пороков металла из конвертерного цеха №1 НЛМК. Его коллеги из второго конвертерного цеха Михаил Нелюбин и Евгений Евтехов заняли 2 и 3 места.
- Я впервые прошел в финал конкурса. Очень хотелось посмотреть, как работают мои коллеги, какие приемы используют, технику. В итоге получил не только опыт, но и призовое место, - поделился Михаил Нелюбин.
Лучшим молодым обработчиком поверхностных пороков металла стал Дмитрий Мумуйдар из конвертерного цеха №2. Эта награда вручается участникам конкурса в возрасте до 30 лет, не попавшим в призеры общего зачета.
В 2025 году на НЛМК проведут 48 конкурсов профессионального мастерства. Победитель и призеры получают денежное вознаграждение до 60 тысяч рублей в зависимости от занятого места.
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