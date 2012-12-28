На НЛМК выбрали лучшего обработчика поверхностных пороков металла

На Новолипецком металлургическом комбинате провели конкурс «Лучший по профессии» среди обработчиков поверхностных пороков металла. В соревновании участвовали 24 сотрудника первого и второго конверторных цехов.

Сначала все конкурсанты сдали теоретический тест, а затем 14 сильнейших из них соревновались в практическом задании - огневом осветлении поверхности слябов. Эта операция позволяет выявить и устранить возможные дефекты готовых слябов. Жюри оценивало длину, ширину, глубину и непрерывность линии зачистки, а также скорость выполнения задания.«Лучшим по профессии» стал Владимир Пешков, обработчик поверхностных пороков металла из конвертерного цеха №1 НЛМК. Его коллеги из второго конвертерного цеха Михаил Нелюбин и Евгений Евтехов заняли 2 и 3 места.- Я впервые прошел в финал конкурса. Очень хотелось посмотреть, как работают мои коллеги, какие приемы используют, технику. В итоге получил не только опыт, но и призовое место, - поделился Михаил Нелюбин.Лучшим молодым обработчиком поверхностных пороков металла стал Дмитрий Мумуйдар из конвертерного цеха №2. Эта награда вручается участникам конкурса в возрасте до 30 лет, не попавшим в призеры общего зачета.В 2025 году на НЛМК проведут 48 конкурсов профессионального мастерства. Победитель и призеры получают денежное вознаграждение до 60 тысяч рублей в зависимости от занятого места.