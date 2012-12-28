«Утилизация» отремонтирует лестницы на Липовской и Коммунальной

Подрядчик сбросил почти полцены от начальной суммы контракта.

Управление главного смотрителя мэрии проторговало ремонт двух лестниц в Липецке: между домами № 6/3 и №6/4 по улице Липовская и в районе дома №12 по улице Коммунальная.За этот подряд ценой 1 509 306 рублей между двумя участниками аукциона разгорелась нешуточная борьба. В итоге победило ООО «Утилизация», сбросившее с цены закупки 44%.Компании предстоит отремонтировать лестничный спуск по улице Коммунальная, 12 до 15 августа, а лестницу между домами №6/3 и №6/4 по улице Липовской — до 20 октября.