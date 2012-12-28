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Общество
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сегодня, 11:58
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«Утилизация» отремонтирует лестницы на Липовской и Коммунальной
Подрядчик сбросил почти полцены от начальной суммы контракта.
За этот подряд ценой 1 509 306 рублей между двумя участниками аукциона разгорелась нешуточная борьба. В итоге победило ООО «Утилизация», сбросившее с цены закупки 44%.
Компании предстоит отремонтировать лестничный спуск по улице Коммунальная, 12 до 15 августа, а лестницу между домами №6/3 и №6/4 по улице Липовской — до 20 октября.
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