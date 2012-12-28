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сегодня, 11:58
5

«Утилизация» отремонтирует лестницы на Липовской и Коммунальной

Подрядчик сбросил почти полцены от начальной суммы контракта.

Управление главного смотрителя мэрии проторговало ремонт двух лестниц в Липецке: между домами № 6/3 и №6/4 по улице Липовская и в районе дома №12 по улице Коммунальная.

За этот подряд ценой 1 509 306 рублей между двумя участниками аукциона разгорелась нешуточная борьба. В итоге победило ООО «Утилизация», сбросившее с цены закупки 44%.

Компании предстоит отремонтировать лестничный спуск по улице Коммунальная, 12 до 15 августа, а лестницу между домами №6/3 и №6/4 по улице Липовской — до 20 октября.
ремонт лестниц
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Житель
31 минуту назад
2 год закрыли лестницу возле ШАХМАТНЫЙ КЛУБ на Неделина 20. Обходить приходится или лезть через привариное ограждение. Не кому нет дело.
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Да уж
43 минуты назад
Дешёвая работа- -дороже обходится. Немецкая народная мудрость.
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Знающий
59 минут назад
Если асфальт стоит сто рублей, ну ни как он не может стоить пятьдесят, а вот песок может...
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Цемент
15 минут назад
заменить шлаковой пылью.
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сегодня, 12:06
Как быстро будет утилизирован объект, изготовленный за половину цены?
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