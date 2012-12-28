В Липецкой области жарко и сухо

Впрочем, температурные показатели укладываются в погодную норму.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в гребне антициклона, осадки маловероятны.Среднесуточные температуры воздуха составят 21-22 градуса тепла, что около нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 июля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +12 до +17 градусов, днем – от +25 до +30.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +12 до +14 градусов, днем – от +27 до +29 градусов.День 28 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1937 году – 7 градусов тепла.