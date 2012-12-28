В некоторых микрорайонах Липецка возможно снижение напора воды из-за аварии на электросетях
Липецкая вечЁрка: сбитый БПЛА, отмена автобусных рейсов и почему на окраинах города проблемы с водой
Общество
2012
вчера, 20:25
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Липецкая вечЁрка: сбитый БПЛА, отмена автобусных рейсов и почему на окраинах города проблемы с водой
Сегодня, 23 июля, вновь над территорией региона сбили беспилотник, «Добринское АТП» перестало возить пассажиров в Липецк, и жители городских окраин и центра Липецка почувствовали перебои с водой.
Желтый уровень по Липецкой области объявили еще накануне вечером, довольно быстро он сменился красным для Ельца и Елецкого района, а потом и для Липецка, и Долгоруковского района. Отменили уровни только под утро.
Надо отметить, что новости об объявлении тревоги перестают быть суперпопулярными. Сегодня активно читали только про сбитый БПЛА и красный уровень в Липецке.
«Как же это все надоело. Никакого покоя нет», — написал комментатор.
«Завыла сирена, в сех послал и дальше спать. В два часа смотрю, свет дали, думаю, какой я умный», — написал Правда.
«Я тоже продолжаю спать. Раньше вставала, в коридор всех уводила, сейчас уже нет. Потому что информации никакой нет. Где эти дроны, куда они летят. И летят ли вообще. А это курлыканье почти каждую ночь с отменой каждое утро, мне ни о чем не говорит», — ответила Дарья.
«Сделайте мне эту мелодию на 6:30, пожалуйста, чтобы будильник на смартфоне не ставить — на работу вставать!» — попросил Сергей.
Жители Добринки едва не оказались отрезанными от Липецка. «Добринское АТП» перестало возить пассажиров в областной центр.
В региональном министерстве транспорта оперативно сообщили, что рейсы будет выполнять липецкий перевозчик.
Из Добринки в Липецк автобусы отправляются в 9:30 и 17:20, из Липецка в Добринку — в 6:50 и 15:00.
Кроме того, можно воспользоваться пригородными поездами, которые курсируют между Добринкой и Грязями.
Из Добринки поезда отправляются в 6:28, 17:43 (проходят через станции Плавица, Хворостянка, Байгора) и прибывают в Грязи в 7:32, 18:55. В обратном направлении пригородные поезда отправляются в 8:40, 17:45 и прибывают в Добринку в 9:44, 18:49.
Глава района Александр Пасынков уточнил, что Добринское АТП нарушило условия контракта, поэтому его расторгли.
А прокуроры выяснили, что АТП задолжало 32 работникам более 2,2 миллионов рублей за май и июнь. Из-за невыплат и прекратили работу внутримуниципальных маршрутов.
Прокуратура внесла представление предприятию. В отношении гендиректора возбуждено административное дело. Водителям обещали правовую помощь во взыскании долгов.
Новости про отмену автобусных рейсов набрали куда больше комментариев, чем информация про воздушную опасность.
«При Ельцине автобусы ходили гораздо чаще. А сейчас два раза в день. По плану денег нет», — заметил Р.
«Кто-нибудь ответит за этот косяк? Фамилии в студию!» — потребовал Семен.
«Раньше автобусы ходили по всем направлениям. Потом стали отменяться рейсы. По слухам, рейсы не рентабельны. Возможно, но как же люди у которых нет машины? Администрации и директору АТП плевать. Новый директор вообще пошел дальше. Просто разрушил АТП». — считает Гость.
«Транспортное сообщения между населёнными пунктами — это социально ориентированная услуга, делать на этом «бизнес» нельзя. Если из деревни в райцентр едет три человека в поликлинику, то маршрут не рентабельный и будет отменён, ужас!», — написал САИ.
Жителей микрорайонов 1-14, 19, Университетский, а также Сокола, НЛМК, Манежа, Опытной станции, центра города и Карьера предупредили, что в их домах возможно снижение давления воды и повышение ее мутности.
Все дело в том, что на сетях электроснабжения произошла авария, а даже короткое отключение электричества может вызвать нарушение режима работы системы водоснабжения — предупредили в мэрии.
Электроснабжение городской насосной станции, нарушенное из-за технологических проблем в сети в 16:10, восстановили в 17:55.
«Уважаемый мэр, возьмите на личный контроль электроснабжение и эту конкретную ситуацию. Безобразие», — попросили Жители.
Завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, температура составит от +25 до +27 градусов. Возможны кратковременные дожди и грозы.
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