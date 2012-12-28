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сегодня, 17:02
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Циклон удерживает в Липецкой области дожди

Температура в регионе остается такой же высокой.

24 июля Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферного фронта циклона, центр которого с территории ЦФО переместится на Поволжье – в нашем регионе пройдут кратковременные дожди с грозами, порывы ветра при грозе усилятся до 17 м/сек. 25 июля атмосферное давление начнет расти, осадки ослабеют и пройдут лишь местами. 26 июля осадки маловероятны.

Среднесуточные температуры воздуха составят 21-23 градуса тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, днем в отдельных районах град. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, при грозе порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью будет от +14 до +19 градусов, днем – от +24 до +29.

В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, гроза. Температура ночью будет от +15 до +17 градусов, днем – от +25 до +27 градусов.

День 24 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 8 градусов тепла.
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Комментарии (2)

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Нафаня
59 минут назад
Вот интересно куда девается свет сейчас дождя нет в сошках вечер за 18-00. А света нет. И это 35 км от Липецка. А что же в округе?
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Синоптик с Липецка
сегодня, 17:28
Где он его удерживает? В чулане?!
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