Циклон удерживает в Липецкой области дожди

Температура в регионе остается такой же высокой.

24 июля Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферного фронта циклона, центр которого с территории ЦФО переместится на Поволжье – в нашем регионе пройдут кратковременные дожди с грозами, порывы ветра при грозе усилятся до 17 м/сек. 25 июля атмосферное давление начнет расти, осадки ослабеют и пройдут лишь местами. 26 июля осадки маловероятны.Среднесуточные температуры воздуха составят 21-23 градуса тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, днем в отдельных районах град. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, при грозе порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью будет от +14 до +19 градусов, днем – от +24 до +29.В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, гроза. Температура ночью будет от +15 до +17 градусов, днем – от +25 до +27 градусов.День 24 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 8 градусов тепла.