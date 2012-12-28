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В России
41
35 минут назад

В Госдуме утвердили основания для лишения приобретенного гражданства

Принятый закон направлен на обеспечение национальной безопасности нашей страны, а также создание эффективного механизма прекращения приобретенного гражданства у тех, кто не соблюдает законы РФ.

Депутаты на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ, — говорится на сайте Госдумы.

«Их стало свыше 80», — сообщил в своем канале в Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«По данным МВД, количество преступлений, совершенных лицами, которые стали гражданами нашей страны менее 10 лет назад, в 2024 году увеличилось почти в 2,5 раза — с 2678 до 6559. По особо тяжким составам рост — 78 %, по тяжким — 103 %», — отметил он.

Вячеслав Володин напомнил, что за совершение преступлений по 64 статьям УК РФ уже предусмотрено лишение приобретенного гражданства Российской Федерации.

При этом жителей Крыма, Донбасса и Новороссии не смогут лишать гражданства за совершенные преступления, покушения и подготовку к преступлениям. Законопроект опубликован в думской базе.

Согласно действующему законодательству, обладателей приобретенного гражданства можно его лишить за совершение определенных преступлений. Для жителей новых регионов сделано исключение — гражданства больше не будут лишать тех, кто приобрел его на основании конституционных законов (по этим законам в том числе в Конституцию вносятся новые регионы) и международных договоров.

Принятым федеральным законом перечень оснований дополняется следующими статьями УК РФ: убийство, все преступления против половой неприкосновенности, в том числе изнасилование с отягчающими обстоятельствами, насильственные действия сексуального характера, развратные действия, вовлечение в занятие проституцией, производство порнографии, госизмена, шпионаж, публичные призывы, оправдание или пропаганда терроризма, публичные призывы к экстремизму, нарушение территориальной целостности России, дискредитация вооруженных сил, финансирование экстремизма, сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности, содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, помощь противнику, пропаганда нацистской атрибутики или символики, призывы к санкциям против России, публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру страны.

«Принятый закон направлен на обеспечение национальной безопасности нашей страны, а также создание эффективного механизма прекращения приобретенного гражданства у тех, кто не соблюдает законы Российской Федерации», — подчеркнул Володин.
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