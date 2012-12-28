Дополнительно 60 лифтов заменят в Липецкой области до конца 2025 года

До конца 2025 года в Липецкой области заменят 60 лифтов в 11 многоквартирных домах. Дополнительно на эти цели из областного бюджета выделено 200 млн рублей. К работам приступят уже в июле.

«Замена лифтового оборудования — это не просто комфорт, а в первую очередь безопасность жителей. Мы понимаем, насколько важно для людей иметь надежные лифты в своих домах», — отметил генеральный директор ФКР Липецкой области Сергей Якунин.

Напомним, что по регламенту Таможенного союза до 15 февраля 2030 года необходимо заменить все лифты старше 25 лет. В тех домах, где требования не будут соблюдены, управляющим компаниям придется остановить лифты для безопасности жителей. В рамках региональной программы планируется заменить в этот срок все лифты с истекшим межремонтным сроком в домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регоператора.

В 2025 году в регионе уже заменили 181 подъемник в 70 многоквартирных домах. В среднем замена лифтового оборудования занимает три месяца. Взамен старых жители получают новые, современные, энергосберегающие модели лифтов, которые будут значительно безопаснее и эстетичнее своих предшественников. Для удобства жителей в лифтах размещают кнопки со шрифтом Брайля, на табло показывается дата и время, аудиодиспетчер сообщает этаж, во время поездки играет музыка.