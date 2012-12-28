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В России
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23 минуты назад
Ставки по семейной ипотеке предлагают снизить до трех процентов
На сегодняшний день для семей с детьми в России действует программа «Семейная ипотека» со ставкой 6% годовых и первоначальным взносом 20% от стоимости жилья.
«Для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в настоящее время действует программа семейной ипотеки. Однако предоставление кредита на покупку жилья даже по ставке 6% с учетом необходимости первоначального взноса от 20% делает приобретение жилья для многодетной семьи крайне затруднительным, в том числе и с учетом имеющихся льгот и материнского капитала», — отмечается в документе.
«ЛДПР предлагает рассмотреть возможность внесения изменений в программу семейной ипотеки, установив размер ставки по ней в зависимости от количества детей в семье: 6% для семьи с одним ребенком, 3% для семьи с двумя детьми, 0% для семьи с тремя и более детьми», — отметил Слуцкий.
По его словам, это позволит действенно стимулировать появление в семье третьих и последующих детей, а также повысит доступность жилья для многодетных семей.
«Сейчас главное для нас — чтобы русских в стране стало больше. И уже есть хоть весьма и небольшие, но положительные сдвиги, за прошлый год число многодетных семей выросло с 2,4 до 2,65 миллиона. Но надо укреплять, развивать эту тенденцию, а значит, в том числе в приоритетном порядке, помочь семьям с детьми, многодетным семьям решить жилищный вопрос», — заявил Слуцкий, отметив, что это «тактические меры».
Лидер ЛДПР подчеркнул, что для решения задачи на стратегическом уровне необходимо, помимо обозначенных предложений, также стимулировать малоэтажную застройку с соответствующей социальной инфраструктурой.
«Только все эти меры в комплексе позволят повысить доступность жилья для семей с детьми, что, в свою очередь, позитивно скажется на демографической ситуации, и русских семей будет больше», — добавил он.
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