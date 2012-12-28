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В России
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39 минут назад
В Госдуме хотят сдвинуть на пять дней дату оплаты услуг ЖКХ
Крайний срок оплаты услуг ЖКХ могут перенести с 10-го на 15-е число месяца, что позволит избежать начисления штрафов.
Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством и принят в первом чтении в 2023 году. Далее его доработкой занимался профильный комитет Госдумы по строительству и ЖКХ. Изначально предлагалось изменить порядок предоставления информации в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) для ресурсоснабжающих организаций, в частности, отменялась их обязанность вносить сведения, которые обязаны предоставлять другие лица, в том числе о производственных и инвестиционных программах лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг.
«Поправками ко второму чтению предлагается изменить срок оплаты услуг ЖКХ с «до 10 числа месяца» на «до 15 числа месяца». Фактически мы передвигаем сроки оплаты на пять дней. Делается это для удобства и комфорта наших граждан. Мы знаем, что многим зарплаты приходят 12 или 15 числа, поэтому удобнее оплачивать ЖКУ после поступления зарплаты. Это позволит избежать просрочек оплаты услуг ЖКХ и, как следствие, начисление пени», — сказал Колунов.
Парламентарий добавил, что другой поправкой переносится срок предоставления платежных документов с «до первого числа месяца» на «до пятого числа месяца».
«Тем самым дается дополнительное время ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям на расчет всех начислений, чтобы избежать неточностей», — резюмировал он.
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