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В России
48
сегодня, 14:36

В Севастополе решили не проводить парад к 80-летию Победы

Власти Севастополя приняли решение отменить парад к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне из-за вопросов обеспечения безопасности.

Парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне не будут проводить в Севастополе из соображений безопасности, — заявил губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании в правительстве города.

«Публиковать по понятным причинам мы расписания [праздничных мероприятий] не будем. Парада [в честь годовщины] Победы [в Севастополе] в этом году не будет, эта позиция согласована с Министерством обороны», — отметил он.

Губернатор Севастополя также напомнил, что акция «Бессмертный полк» пройдет в городе в онлайн-формате. Запланировано большое количество разных мероприятий, которые ориентированы на детей и молодежь, взрослых жителей города. Во всех муниципалитетах Севастополя также запланированы праздничные концерты, — передает ТАСС.
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