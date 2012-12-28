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52 минуты назад

Липчанин «заработал» на родной тётке и двоюродном брате 870 тысяч рублей

И теперь пойдёт под суд за мошенничество и кражу.

27-летний липчанин выманил у своих тёти и двоюродного брата 870 тысяч рублей, он отправится на скамью подсудимых за пять эпизодов мошенничества и кражу, сообщает УМВД России по Липецкой области.

Как установило следствие, в январе, узнав, что тётя должна по кредиту, он предложил ей «помощь» в оформлении банкротства. На протяжении месяца женщина перевела на счёт знакомой племянника 70 тысяч рублей. Затем он выманил у тёти ещё 348 тысяч рублей: якобы деньги потребовались на финансовую страховку и адвоката.

Следом липчанин выпросил у двоюродного брата — сына тёти — его банковскую карту, как он рассказал родственникам, на неё должны были перечислить компенсацию при процедуре банкротства. Картой он оплачивал покупки и совершал переводы — всего на 52 тысячи рублей.

В июне он рассказал, что у него возникли проблемы с правоохранителями и ему срочно нужны 300 тысяч рублей. Доверчивая женщина взяла эти деньги у мужа. Через несколько дней он заявил тёте, что её сын должен коллекторам, и выманил у неё ещё 100 тысяч.

«Во время обыска у подозреваемого изъяты сотовый телефон, ноутбук, банковские карты и иные объекты, имеющие доказательственное значение. Обвинительное заключение по делу утверждено заместителем прокурора Липецкой области», — говорится в сообщении УМВД.
мошенничество
кража
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