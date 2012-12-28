У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
В мире
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вчера, 13:20
Тело россиянина нашли в гостинице на Бали
“Тело жертвы было найдено лежащим на полу", — говорится в публикации. По предварительным данным, россиянин был мертв более 12 часов, прежде чем его обнаружили.
Глава отдела по связям с общественностью полиции района Бадун Ипда Путу Сукарма заявил, что тело нашли сотрудники гостиницы, которые не могли связаться с постояльцем в течение суток. В данный момент местная полиция разбирается в смерти бизнес-коуча. Тело отправлено на экспертизу.
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