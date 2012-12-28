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35 минут назад

Некоторые пляжи в ОАЭ закрыли из-за разлива нефти

Часть пляжей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) закрыли для купания в связи с разливом нефти в Оманском заливе.

В Объединенных Арабских Эмиратах некоторые пляжи закрыли из-за разлива нефти, — передает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

«Несколько пляжей на берегу Оманского залива в ОАЭ (на территории эмиратов Фуджейра и Шарджа) остаются закрытыми из-за разлива нефти. Накануне стало известно, что запреты на купание коснулись и пляжа Кальба в эмирате Шарджа», — говорится в публикации.

Как отметили в ассоциации, на пляж Кальба шаттлами доставляли российских туристов из прибрежных отелей, пострадавших от выбросов раньше.

При этом жалоб и просьб о переселении от российских туристов туроператоры получают минимум, — отмечают в АТОР.

По информации Coral Travel, отели на пляже Кальба и рядом не относятся к основным предпочтениям их клиентов. Еще один туроператор рассказал, что запросы о переселении от туристов есть, но не массовые. По заявкам подбирают альтернативные варианты. В Pegas Touristik ответили, что решают вопросы клиентов в рабочем порядке. Представители «Русского экспресса» жалоб от клиентов не получали, а как альтернативу для тех, кто не сможет купаться на Кальбе, предоставят доступ к пляжу Мербе.

«Несмотря на то что ситуация с разливом нефти на побережьях Фуджейры и Шарджи пока не решена, последствия выбросов незначительные, туроператоры и отельеры справляются с ними в спокойном режиме», — подчеркнули в АТОР.

Эксперты туристической отрасли также обратили внимание на то, что одни пляжи Шарджи и Фуджейры могут быть закрыты, но соседние — принимают туристов. То есть ситуация находится под контролем и решения принимаются исходя из текущего положения дел, а не в отношении всей береговой линии, — уточнили в ассоциации

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения, что на пляжах некоторых отелей в Фуджейре наблюдается загрязнение, предположительно, выброс нефти или мазута. В ассоциации «Турпомощь» отмечали, что от российских туристов жалоб на это не поступало.
разлив нефти
пляжи
отдых
туризм
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