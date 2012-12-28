«Похитили случайного прохожего и увезли в лес»: СК расследовал необычное дело

На скамью подсудимых отправятся двое похитителей, еще двое находятся в розыске.

СК закончил расследование уголовного дела о похищении, разбое и мошенничестве. По данным следствия, несколько человек похитили в Липецке случайного прохожего, отняли у него деньги и заставили оформить кредит. Задержать удалось двоих похитителей. Теперь их ждет суд.«Следствием установлено, что 19 июня 2023 года обвиняемые, один из которых на момент совершения преступления еще не достиг совершеннолетия, действуя в компании двух соучастников в районе остановки общественного транспорта «Улица Теперика» насильно затолкали в свой автомобиль случайного прохожего и, применив физическую силу, отвезли в лесопосадки на улице Зои Космодемьянской. Угрожая расправой, они отняли у прохожего 30 тысяч рублей, банковскую карту и сотовый телефон. С помощью телефона они оформили через мобильное приложение кредиты на его имя и перевели более 200 тысяч рублей на счета знакомых», — сообщает пресс-служба областного управления СК.Мужчину похитители бросили в посадках. Он сумел выбраться из леса и сообщил о преступлении в правоохранительные органы. При проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержать удалось двоих злоумышленников. Еще двое объявлены в розыск, материалы уголовного дела в отношении них выделены в отдельное производство.