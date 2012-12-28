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30 минут назад
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«Похитили случайного прохожего и увезли в лес»: СК расследовал необычное дело

На скамью подсудимых отправятся двое похитителей, еще двое находятся в розыске.

СК закончил расследование уголовного дела о похищении, разбое и мошенничестве. По данным следствия, несколько человек похитили в Липецке случайного прохожего, отняли у него деньги и заставили оформить кредит. Задержать удалось двоих похитителей. Теперь их ждет суд.

«Следствием установлено, что 19 июня 2023 года обвиняемые, один из которых на момент совершения преступления еще не достиг совершеннолетия, действуя в компании двух соучастников в районе остановки общественного транспорта «Улица Теперика» насильно затолкали в свой автомобиль случайного прохожего и, применив физическую силу, отвезли в лесопосадки на улице Зои Космодемьянской. Угрожая расправой, они отняли у прохожего 30 тысяч рублей, банковскую карту и сотовый телефон. С помощью телефона они оформили через мобильное приложение кредиты на его имя и перевели более 200 тысяч рублей на счета знакомых», — сообщает пресс-служба областного управления СК.

Мужчину похитители бросили в посадках. Он сумел выбраться из леса и сообщил о преступлении в правоохранительные органы. При проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержать удалось двоих злоумышленников. Еще двое объявлены в розыск, материалы уголовного дела в отношении них выделены в отдельное производство.

Фото СУ СК РФ по Липецкой области
похищение
мошенничество
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Комментарии (1)

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Сначала новые
да уж
11 минут назад
Цыгане,их почерк тупой.
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