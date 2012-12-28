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52 минуты назад

Банкам запретят завышать ставки по ипотеке до 100%

В ЦБ договорились с банками, что те перестанут чрезмерно завышать ставки по комбо-ипотеке, сообщил «Известиям» руководитель службы по защите прав потребителей регулятора Михаил Мамута.

На проблему сверхвысокой стоимости комбинированных кредитов в декабре издание первым обратило внимание. Банки начали искусственно замедлять выдачи жилищных кредитов. Например, утверждать дополнительную часть ссуды к льготной программе по рыночным условиям по крайне завышенным ставкам — вплоть до 100%. Минфин и Центробанк выступили против таких недобросовестных практик.
Мамута отметил, что ставки не должны превышать уровень, который устанавливает регулятор по среднерыночным значениям для ипотеки.

В 2022 году начал действовать закон, по которому полная стоимость кредита (ПСК) по ипотеке не может превышать среднерыночный уровень более чем на треть. Эту цифру рассчитывает ЦБ на каждый квартал. ПСК включает не только проценты займу, но и любые другие связанные с ним платежи, например, страховку.

Сейчас действует мораторий на это правило — ЦБ ввел его до 31 марта 2025-го из-за резкого повышения ключевой ставки. Пока Центробанк не видит необходимости его продлевать, подчеркнул Мамута.
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов пояснил, что это значит, что с 1 апреля организациям, которые сильно завышали ставки (более чем на треть), придется снижать полную стоимость кредита. По его мнению, продлевать мораторий не стоит, потому что это правило призвано ограничить ставки по комбинированной ипотеке и сделать их более справедливыми.

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