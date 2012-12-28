Набиуллина сообщила о вирусе с функцией удаленного доступа к телефону

Мошенничество остается повседневной угрозой, а также представляет собой одну из самых беспокоящих общество проблем. Порядка 40-50% всех хищений последние полгода совершается с помощью вирусов с функцией удаленного доступа к телефону.