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В России
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16 минут назад
Набиуллина сообщила о вирусе с функцией удаленного доступа к телефону
Мошенничество остается повседневной угрозой, а также представляет собой одну из самых беспокоящих общество проблем. Порядка 40-50% всех хищений последние полгода совершается с помощью вирусов с функцией удаленного доступа к телефону.
«Вирус мимикрирует под разные безобидные программы, и с помощью этого вредоноса мошенники некоторое время наблюдают за телефоном, видят пароли, видят СМС. Затем они без труда удаленно открывают банковское приложение и потрошат все счета без остатка», — рассказала Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах».
Она назвала распространение такого вируса опасной тенденцией. По данным Банка России, в последние полгода при помощи него произошло примерно 40–50% хищений со счетов, — передает РБК.
«Приложение некоторых банков надежно защищено от таких вирусов, но у других банков такой защиты нет. И мы будем работать над тем, чтобы все банки эту проблему устранили как можно быстрее, максимум к исходу этого квартала», — заключила Набиуллина.
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