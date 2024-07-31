Без аритмии. В Липецке выписали первых пациентов, прооперированных по новой для региона технологии

В регионе за 5 лет почти в 2 раза выросло число высокотехнологичных операций.

Сразу несколько больниц Липецкой области в этом году оснащены новым оборудованием, позволяющем проводить сложные высокотехнологичные операции без выезда за пределы нашего региона. Раньше многих пациентов, нуждающихся в таких хирургических вмешательствах, направляли в федеральные центры.С 22 июля в Липецкой областной клинической больнице проведено уже шесть операций по устранению причины тахикардии и аритмии методом радиочастотной катетерной абляции (РЧА). Все больные уже выписаны и чувствуют себя хорошо. Приступов аритмии больше ни у кого из пациентов не было.Суть РЧА — в воздействии радиочастотной энергией на аритмогенные очаги в сердце с целью их уничтожения. Врачи должны во время такой операции точно расквартировать сердечную мышцу и найти маленький патологический очаг размером в один миллиметр или даже меньше и точечно прижечь с помощью электрода-катетера длинной 1,2-1,3 метра, который проводят через бедренные сосуды пациента к полости сердца. Убрав причину аритмии — пациента полностью вылечивают. При этом во время операции больной находится в сознании и даже общается с хирургом.40-летняя Елена Жидкова — одна из первых пациенток, которой в Липецке сделали операцию методом РЧА. Женщина четверть века — с 15 лет страдала от приступов учащённого сердцебиения. С годами ситуация только усугублялась.— Приступы аритмии случались часто, иногда в день по два раза. Резкое недомогание, головокружение — всякое бывало. Пульс доходил до 200. Постоянно пила таблетки. В июне попала в больницу на Тракторном. Там сказали — только оперировать. С момента операции, которую мне провели в Липецкой областной клинической больнице 23 июля, ни одного приступа не было! И все страхи по поводу операции были напрасными: совершенно не больно, я даже общалась с врачами, быстро, и уже на третьи сутки меня выписали, — рассказала Елена Жидкова.57-летняя Алла Федянина стала сильно страдать от тахикардии только 4 месяца назад. Женщина работает фельдшером на «Скорой помощи», до этого справлялась с заболеванием. Но последний приступ оказался очень сильным и резким: пульс 220, женщина начала задыхаться, покрылась холодным потом… Нормализовать пульс пациентке не могли четыре часа! Поэтому, когда Алла Федянина узнала о начале проведения новых операций РЧА — сразу согласилась. Теперь со здоровьем у женщины всё хорошо.Первые шесть операций делали на томском оборудовании и под руководством старшего научного сотрудника лаборатории высоких технологий, диагностики и лечения нарушений ритма сердца томского НИМЦ НИИ кардиологии Михаила Хлынина в рамках большого мастер-класса, который проходил на межрегиональной медицинской конференции. Как рассказал заместитель главного врача по организационно-методической работе областной клинической больницы Дмитрий Куцевал, за видеотрансляцией первой операции методом РЧА наблюдали около 200 медиков со всех больниц Липецкой области.А с 14 августа операции РЧА в Липецкой областной клинической больнице поставят на поток уже на своём оборудовании — оно уже прибыло в Липецк.Так Липецкая областная клиническая больница станет шестым центром в ЦФО, где есть возможность проведения таких хирургических вмешательств в работу сердца. Раньше наших пациентов отправляли на операции в Пензу и Москву — каждый год туда уезжало около 800 больных.Но главное в таких высоконаучных операциях — это люди. Заместитель главного врача по сердечно-сосудистой хирургии Липецкой областной клинический больницы Антон Андреев — пока единственный в регионе сосудистый хирург, который проводит РЧА. Такие специалисты — на вес золота: по всей России их не больше нескольких десятков.— Радиочастотная катетерная абляция — одна из самых высоконаучных и тяжёлых изо всех существующих хирургических операций, ведь чтобы её делать, необходимо обладать не только хирургическими и рентген-анатомическими знаниями, но ещё и электрофизиологическими: понимать то, что творится внутри сердца по электрограммам, которые пишутся с внутренних стенок сердца. Это крайне сложно, так как всё происходит динамично, сердце работает, сокращается, и картина меняется каждую секунду. Необходимо ежесекундно понимать всю динамику (…) Но зато после таких операций больные не боятся жить! А до этого они боялись заниматься спортом, ходить на работу, встречаться с друзьями.Больные с аритмией боятся и положительных эмоций, и негативных. Они даже спать боятся, потому что в любой момент может возникнуть аритмия: резко ухудшится состояние, снизится давление, закружится голова, появится слабость… А эта операция сразу же заметно меняет качество жизни в лучшую сторону,— отметил Антон Андреев.В планах Липецкой областной клинической больницы на 2025 год — открытие нового кардиохирургического отделения. Специально под него будут готовить врачей различных специальностей: сердечно-сосудистых хирургов, кардиологов, анестезиологов, реаниматологов, а также сестринский персонал и санитарский состав. Ведь врачи говорят, что уход за больными после операций на «открытом» сердце — это 50% их успеха. Хотя при проведении операции РЧА восстановление очень быстрое: хирурги не против выписки даже на следующий день. А тяжёлые физические нагрузки следует ограничить всего на несколько недель.Кстати, по статистике, на миллион населения аритмией страдают не менее 100 тысяч человек. То есть в масштабах Липецкой области с населением более 1,1 миллиона человек потребность в таких операциях составляет 300-350 в год — на эту цифру и планируют выйти. Сейчас в поликлиниках уже создают лист ожидания на операцию РЧА и предшествующее ей медицинское обследование. По планам, уже к началу октября в Липецкой области проведут 50-70 хирургических вмешательств методом РЧА.В Липецкой городской больнице скорой медицинской помощи №1 тоже знаковое событие — запущен в эксплуатацию новый ангиографический комплекс в операционном отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Новый современный аппарат отличает более мощный компьютер, качество цифровой обработки изображения, возможность 3D-визуализации, что позволяет хирургам более чётко спланировать операцию. Также заметно снизилась рентгеновская нагрузка на больного и медперсонал — выросла безопасность.Как рассказал главный врач больницы Дмитрий Павлюкевич, оборудование стоимостью более 80 миллионов рублей было закуплено по инициативе губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Параллельно был сделан ремонт в операционной: установка нового ангиографа потребовала больших электрических мощностей, стены и потолок были защищены свинцовыми пластинами от рентгеновского излучения, установлены рентгенозащитные двери, современная приточно-вытяжная вентиляция, для поддержания требуемой температуры в помещениях смонтированы сплит-системы. В случае аварийного отключения света установлен источник бесперебойного питания.Раньше в БСМП №1 было два ангиографа, но один из них вышел из строя — он отработал уже более 20 лет. Теперь рентгенхирурги БСМП№1 снова будут работать сразу в двух операционных. А значит и спасённых жизней будет примерно в два раза больше. Но и в прошлом году при наличии всего одного работающего ангиографа специалисты БСМП№1 выполнили более 3500 эндоваскулярных вмешательств: 2126 эндоваскулярных исследований и 1396 операций.— Новое оборудование, капитальный ремонт в операционном блоке на втором этаже стоимостью более 9 миллионов — всё это открывает новые возможности перед врачами и больницей. Ангиограф нам был необходим для того, чтобы у нас не было перерывов в оказании медицинской помощи, если операция требуется нескольким пациентам сразу: теперь мы можем работать в двух операционных одновременно. Основная функция этого комплекса — спасение от инфарктов и инсультов. Но он позволяет выполнять не только микро-сосудистые, но и другие вмешательства хирургического профиля: лечить больных с панкреонекрозом, со стенозом почечных артерий, некрозом кишечника, останавливать кровотечения, — отметил Дмитрий Павлюкевич.Теперь БСМП №1 строит дальнейшие планы по развитию своей хирургической службы. Как отметил заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Иван Трубицын, открытия новой — второй операционной все врачи ждали с нетерпением. Ведь современный ангиографический комплекс позволяет выполнять практически все виды рентгенхирургических исследований. Его появление позволит существенно увеличить объём плановых операций.— Рентгенэндоваскулярная хирургия — относительно молодая специальность, но она очень динамично развивается и востребована во многих других специальностях: эндоваскулярные операции активно используются в кардиологии, в неврологии — для лечения острого инфаркта миокарда, инсультов, в сосудистой хирургии для лечения больных с облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей. Даже в гастроэнтерологии можно лечить абдоминальный ишемический синдром нашими методами, — рассказал Иван Трубицын.Новый ангиограф позволит БСМП №1 широко развивать малоинвазивную высокотехнологичную хирургию: такие операции выполняются через маленький прокол и не требуют общей анестезии. Так что теперь липчане будут оперативно получать качественную, безопасную и высокотехнологичную медицинскую помощь.60-летний Андрей Полозов — один из первых пациентов, жизнь которого буквально спасли благодаря новой ангиографической установке. После небольшой физической нагрузки 22 июля мужчине резко стало плохо прямо на рабочем месте: он почувствовал тяжесть в груди и в шее, давление поднялось до 170. Скорая сделала ЭКГ и тут же отвезла мужчину в больницу. А там пациента с инфарктом сразу же отравили в операционную и сделали коронарографию. Вся операция длилась около 15 минут, пациент был в сознании и наблюдал за происходящим в его сердце на экране.Мужчина уже чувствует себя хорошо и благодарит спасших ему жизнь врачей. Хотя в БСМП №1 ему придётся ещё задержаться: пациенту предложили пройти курс реабилитации на четвёртом этаже больницы, и он с радостью согласился.