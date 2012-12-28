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Здоровье
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сегодня, 15:29
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В желудке пятилетнего мальчика случайно нашли магниты
Сколько инородные тела были в желудке — неизвестно. Сегодня врачам удалось их вытащить.
«Длительность их нахождения неизвестна. Врачам-эндоскопистам удалось, используя технику «лассо», извлечь магниты эндоскопически, без операции, что бывает с такими инородными телами крайне редко», — рассказала в своём Telegram-канале начальник управления здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.
На фото врач-эндоскопист Сергей Леликов
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