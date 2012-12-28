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Здоровье
1715
сегодня, 15:29
9

В желудке пятилетнего мальчика случайно нашли магниты

Сколько инородные тела были в желудке — неизвестно. Сегодня врачам удалось их вытащить.

Сегодня при проведении рентгенологического обследования у пятилетнего мальчика случайно обнаружили в желудке магниты.

«Длительность их нахождения неизвестна. Врачам-эндоскопистам удалось, используя технику «лассо», извлечь магниты эндоскопически, без операции, что бывает с такими инородными телами крайне редко», — рассказала в своём Telegram-канале начальник управления здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.

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На фото врач-эндоскопист Сергей Леликов
дети
медицина
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Комментарии (9)

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Яжматери
22 минуты назад
Кормить ребенка надо едой досыта, тогда и магниты есть перестанет в 5 лет!
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Баба Люба
сегодня, 21:00
Огромное спасибо врачам за их труд! Вот это мальчик! Умный, наверно, очень.
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Лиза
сегодня, 17:47
Хорошо, что всё обошлось.
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Пелагея
сегодня, 16:56
Спорить с вами не буду проглотил неизвестно когда, надо читать текст...
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Думаете?
сегодня, 19:04
Думаете, 4 года назад проглотил?
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Я
сегодня, 16:34
Спасибо большое, врачи от бога
Ответить
Для Пелагеи
сегодня, 16:33
Пелагея, в 5 лет - это не малыши! Это старшая группа! У некоторых и в 40 лет всё ещё малыши.
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Пелагея
сегодня, 16:27
Не все дети одинаковы хвалиться грешно детьми Спасибо прекрасному доктору знаю как тяжело работать с малышами
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Дед в сорок лет
сегодня, 15:56
Все просто заняты темой собак в городе. И забыли о воспитании собственного потомства. Мой внук в пять лет читает букварь. А некоторые всё ещё глотают то, что под рукой.
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