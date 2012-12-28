Двое подростков украли из подъезда электросамокат за 60 000 рублей

Но электросамокат они не смогли включить и бросили в торговом центре по улице Космонавтов.

Ещё 15 января в липецкий отдел полиции № 8 обратился 54-летний мужчина с заявлением о краже электросамоката за 60 000 рублей из подъезда на улице Гагарина.Задержаны 16-летний и 13-летний подростки. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, электросамокат они включить не смогли, друзья докатили его до торгового центра на улице Космонавтов, где и оставили.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», санкция которой — до пяти лет лишения свободы.«В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям 13-летнего участника преступления, в связи с не достижением им возраста уголовной ответственности», — добавляют в полиции.