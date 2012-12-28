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В России
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52 минуты назад
Импорт плодов и ягод в РФ могут запретить или ограничить
Российская Федерация может ввести ограничения или запретить импорт плодов и ягод.
Чиновники подготовили проект плана работы Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на этот год, ее курирует первый вице-премьер Денис Мантуров. Одним из вопросов сейчас значится и предложение Совета Федерации по ограничению или запрету импорта плодов и ягод, его могут рассмотреть уже во II квартале.
Речь идет о разработке дополнительных мер поддержки отечественных садоводов и владельцев питомников, в том числе используя механизмы таможенно-тарифного регулирования. В документах поясняется: к 2024-м РФ выполнила большинство показателей Доктрины продовольственной безопасности, которую утвердили в 2020 году. Но с фруктами и ягодами есть проблемы — самообеспеченность составляет 46,7% против необходимых 60%.
Между тем по итогам 2023-го в организованном секторе производства плодов и ягод сбор увеличился до рекордных 1,9 млн т — на 2% больше, чем в 2022-м. Но импорт фруктов продолжает оставаться достаточно высоким, он выше объема российского урожая. По информации отраслевых объединений, как указали сенаторы, даже во время массового сбора отечественной продукции в стране не прекращается масштабная реализация импорта не всегда соответствующего качества.
Ограничение ввоза плодов и ягод может быть эффективным в летний и осенний сезоны, когда фермеры собирают урожай большинства фруктов и ягод, запретительные меры увеличат спрос на их продукцию, — заявил зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.
— Введение защитных мер, таких как квоты на импорт и повышенные пошлины, может помочь защитить внутренний рынок, — добавил он. — Россия производит значительное количество яблок и груш, но ввезенных плодов всё равно больше. Ограничение импорта поможет местным садоводам увеличить свою долю на рынке и улучшить финансовое состояние. В сезон местные ягоды могут быть вкуснее и полезнее импортных: клубника, малина, смородина и другие виды такой продукции, выращенной в России, будут с лучшими качественными характеристиками, более свежими и спелыми.
Сейчас импорт плодов и ягод из недружественных стран уже запрещен, — отметили в Минсельхозе. Полный запрет импорта этой продукции является нецелесообразным с учетом природно-климатических особенностей нашей страны и необходимости обеспечить население продовольствием в необходимом объеме, добавили в ведомстве.
Любые запреты и ограничения на импортную продукцию рискуют обернуться негативными последствиями для потребителей, которые могут в итоге получить более дорогую и менее качественную продукцию на полках, — заявила директор FruitNews Ирина Козий. Многие импортные фрукты, например поступающие из Эквадора, Турции, Китая, реализуются в РФ дешевле, чем продукция российских производителей.
— Более 70% отечественного рынка свежих фруктов и ягод приходится на импортные плоды. В зависимости от категории этот показатель доходит до 100%, как, например, в случае с бананами и цитрусовыми. 90% превышает доля импортных груш, черешни, персиков, нектаринов, винограда (почти весь наш уходит на вино). Их непросто будет заместить в ближайшее время, даже если убрать с рынка зарубежных конкурентов, — отметила эксперт.
По ее словам, в топ продукции, которую Россия производит самостоятельно в хороших объемах, входят лишь яблоки, но даже их ввозят в период с зимы до середины лета, когда собственный урожай сохраняется только в хозяйствах, имеющих хорошо оборудованные склады. Некоторые сорта яблок российские производители не выращивают, и они импортируются в РФ круглогодично.
По мнению Ирины Козий, поддержать отечественных производителей можно другими мерами. Например, снять ограничения на поставки всего необходимого для садоводства, которые сейчас повышают себестоимость продукции у российских производителей.
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