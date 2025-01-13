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В России
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5 минут назад
В Госдуме предлагают распределить между россиянами доходы от ресурсов
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, согласно которому доходы от экспорта полезных ископаемых предлагается распределять между гражданами России.
Депутат предложила создать Фонд социальной справедливости, который будет распределять доходы между гражданами.
Законопроект направлен на справедливое распределение среди россиян части средств Фонда национального благосостояния, в том числе природной ренты от экспорта полезных ископаемых (нефти и газа) и учитывает международный опыт в данной сфере.
Согласно документу, организация начнет работать с 1 января 2026 года. Ежегодный вклад в его капитал составит минимум 15% от средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Выплаты будут производиться раз в три месяца, право на них будут иметь россияне с трудовым стажем более 15 лет, — отмечается в законопроекте.
Инициатива предполагает, что россияне откроют счета в банках, где контрольный пакет акций принадлежит государству. Руководить фондом будет назначенный президентом России председатель правления. За работой Фонда будет следить наблюдательный совет.
В качестве примера Глазкова привела американский штат Аляска, где уже около 50 лет перечисляют населению четверть доходов от продажи нефти, — пишет «Российская газета».
В правительстве инициативу назвали избыточной: в качестве аргумента привели действующие принципы работы ФНБ, который является гарантом обеспечения пенсионных прав граждан. Если начать распределять средства фонда, он может быстро исчерпаться, что снизит возможности бюджета по оперативному реагированию на негативные внутренние и внешние факторы, — говорится в отзыве на законопроект.
На 1 ноября 2024 года объем Фонда национального благосостояния составил 12,73 триллиона рублей. Размер национальной «кубышки» оценили в Минфине РФ.
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