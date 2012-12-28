Ночью в Липецке обокрали супермаркет: вор вывез алкоголь и колбасу на магазинной тележке
Мэрия намерена через суд понудить липчан взять на содержание объекты благоустройства программы «Мой двор»
Ночью в Липецке обокрали супермаркет: вор вывез алкоголь и колбасу на магазинной тележке
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Общество
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сегодня, 18:00
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На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
27 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — подачу холодной воды временно ограничат жителям девяти улиц, предупредили в компании.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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