На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

27 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — подачу холодной воды временно ограничат жителям девяти улиц, предупредили в компании.



С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 11, 11/2, 13, 13/2, 15, 17, 19 по улице Максима Горького, №№ 13, 20/2, 20/3, 20/4, 22/3, 22/4, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 26/3, 26/4 по улице 8 Марта, №№ 6, 8 по улице Папина, № 9 по бульвару Шубина, в частном секторе улиц Верхней, Логовой, Каменный лог, Большие ключи, Подовражной.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.