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сегодня, 18:00
4

На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

27 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — подачу холодной воды временно ограничат жителям девяти улиц, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 11, 11/2, 13, 13/2, 15, 17, 19 по улице Максима Горького, №№ 13, 20/2, 20/3, 20/4, 22/3, 22/4, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 26/3, 26/4 по улице 8 Марта, №№ 6, 8 по улице Папина, № 9 по бульвару Шубина, в частном секторе улиц Верхней, Логовой, Каменный лог, Большие ключи, Подовражной. 

Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

отключения
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
макс
11 минут назад
я так понимаю ежедневными отключениями рвк хочет снизить износ сетей? Вы лучше бы чистую прибыль за 23 год в размере около 3 миллиардов руб пустили на замену труб. За такие денжища можно пол Липецку трубы заменить!
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Интересно
13 минут назад
Почему не сообщают, что период работ с 10:00 до 23:59?
Ответить
менеджер
17 минут назад
капаем, вбиваем чЁпики, закапываем, и так по кругу, отмываем
Ответить
макс
19 минут назад
я так понимаю ежедневными отключениями рвк хочет снизить износ сетей? Вы лучше бы чистую прибыль за 23 год в размере около 3 миллиардов руб пустили на замену труб. За такие денжища можно пол Липецку трубы заменить!
Ответить
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