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Культура
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35 минут назад
Липецкий театр нацелился на «Золотую маску»
В главном театральном конкурсе страны участвуют три спектакля театра.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе театра, два спектакля: «Таланты и поклонники» и «Ученик колдуна» получили в конкурсе статус «Участник», а «Гамлет, принц Датский» — «Соискатель».
6 ноября в Липецк ждут прдствителей жюри конкурса во главе с председателем экспертного совета «Драматический театр и театр кукол» премии «Золотая Маска» Дмитрием Родионовым. Им покажут липецкого Гамлета. Если понравится, спектакль получит статус «Номинация».
«Золотая Маска» — ежегодная профессиональная награда Союза театральных деятелей России, которая присуждается с 1993 года. В сезоне 2023–2024 годов на конкурс заявился 471 театр с 734 спектаклями.
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