Водитель и пассажир «семерки» в больнице после столкновения со столбом

ДТП произошло в Задонском районе

На участке дороги «Задонск – Донское» сегодня произошло ДТП – в столб линии электропередачи врезался автомобиль «ВАЗ – 2107», за рулем которого находился 36-летний водитель.По словам очевидцем, «семерка» разбита вдребезги, от кузова даже отлетела крыша.Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, водитель его 48-летний пассажир доставлены в больницу.