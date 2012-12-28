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411
сегодня, 19:01
3

Водитель и пассажир «семерки» в больнице после столкновения со столбом

ДТП произошло в Задонском районе

На участке дороги «Задонск – Донское» сегодня произошло ДТП – в столб линии электропередачи врезался автомобиль «ВАЗ – 2107», за рулем которого находился 36-летний водитель.

По словам очевидцем, «семерка» разбита вдребезги, от кузова даже отлетела крыша.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, водитель его 48-летний пассажир доставлены в больницу.


ДТП
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
7 минут назад
Последний советский автопром добивают.
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пешеход
30 минут назад
Опять столбы помешали,+дождь и ветер.В идеале там должна быть дорога в 6 полос...
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кит
27 минут назад
пешебот-учись дорогу переходить безопасно !
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