Липецкая вечЁрка: штормовой ветер-разрушитель, штрафы за парковку на газонах и барельефы на мосту
Задействован даже илосос: откачка воды и прочистка ливневки ведется более чем на двух десятках улиц
Житель Измалковского района решил помочь друзьям-«инвесторам» и отдал через них почти миллион мошенникам
Задействован даже илосос: откачка воды и прочистка ливневки ведется более чем на двух десятках улиц
Житель Измалковского района решил помочь друзьям-«инвесторам» и отдал через них почти миллион мошенникам
Происшествия
411
сегодня, 19:01
3
Водитель и пассажир «семерки» в больнице после столкновения со столбом
ДТП произошло в Задонском районе
По словам очевидцем, «семерка» разбита вдребезги, от кузова даже отлетела крыша.
Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, водитель его 48-летний пассажир доставлены в больницу.
0
1
1
1
0
Комментарии (3)