Председатель городского департамента спорта займет пост начальника областного управления молодежной политики
Липецкая вечЁрка: смерть на территории ЖК «Турист», кого обвинили в побеге заключенных и самокатный скандал
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства обязали навести порядок на берегах Липовки
Общество
1749
сегодня, 13:12
16
Проблемы со входными группами выявили ещё в пяти липецких домах
Управляющим компаниям грозят штрафы. Также их обязали устранить нарушения.
В доме №1 по улице Максима Горького, домах №1 и №2 по улице Гоголя, доме №16 по улице 15-й микрорайон и доме №27 по улице Стаханова входные группы оказались проблемными.
«Вскрыты факты ненадлежащего содержания общего имущества управляющими компаниями ООО «УО «Маяк», ООО «ГУК «Липецк град» и ООО «ГУК «Липецкий Коммунальщик». В адрес руководителей этих организаций внесено четыре представления, а также в отношении ответственных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
0
1
2
1
8
Комментарии (16)