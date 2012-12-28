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Общество
1749
сегодня, 13:12
16

Проблемы со входными группами выявили ещё в пяти липецких домах

Управляющим компаниям грозят штрафы. Также их обязали устранить нарушения. 

После  разрушения 8 октября входа в подъезд дома №27 по улице Стаханова прокуратура проверила жалобы липчан на состояние входных групп в их домах.

В доме №1 по улице Максима Горького, домах №1 и №2 по улице Гоголя, доме №16 по улице 15-й микрорайон и доме №27 по улице Стаханова входные группы оказались проблемными. 

«Вскрыты факты ненадлежащего содержания общего имущества управляющими компаниями ООО «УО «Маяк», ООО «ГУК «Липецк град» и ООО «ГУК «Липецкий Коммунальщик». В адрес руководителей этих организаций внесено четыре представления, а также в отношении ответственных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

ЖКХ
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Комментарии (16)

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Как гость
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Я
13 минут назад
Такая же входная группа на ладан дышит в г Грязи, ул Коммунальная д 6 а. Обещали несколько лет назад капитальный ремонт, по итогу поставили две железные подпорки и всё. Крыша разрушается в том числе и из-за установленных кондиционеров над ней. Газовая труба проходит в одной стене этого подъезда и если он рухнет, страшно представить что будет.
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q
сегодня, 15:15
Пора бы реновировать. Только с человейниками будет хуже.
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Татьяна
сегодня, 14:33
Сейчас бревнышком подопрут, изолентой подмотают. Снегом все припорошит. И будет входная группа, как новенькая.
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Александр Н.
сегодня, 14:26
Полнейший бардак в сфере ЖКХ да честно говоря не только в ЖКХ.
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Mikl
сегодня, 15:09
Это относится к капитальному строительству и должен ремонтировать фонд капитального ремонта, а не к текущему ремонту который выполняет ЖЭК.
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Гость
сегодня, 14:13
Как может УК МАЯК что-то ремонтировать если у неё нет даже сварщика, да и на участках жка поторых относится маяк не кто не хочет идти, дома у них почти все в ветром состоянии.
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Гость
сегодня, 14:09
С переносили капремонтов к назначены срокам многим домам только останется конспектировать акты об не пригодности жилья. Этого добиваетесь? Или вы к тому моменту не будете заниматься эту должность да и правительство сменится и новое как обычно будет валить на старое. Как это делается с КВАДРО И РВК.
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Юрий Владимирович
сегодня, 13:54
В сфере жкх полный бардак, полнейший все точка финиш.
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Профсоюз
сегодня, 13:45
А где инспекция по труду ? Почему рабочие без касок ?
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Вас иЗ Дас
сегодня, 13:33
Оляля - фкп?
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Оляля
сегодня, 14:18
Фонд капитального ремонта
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Оляля
сегодня, 13:27
Если не хочет ремонтировать жэк ступени и проводку в наших домах,пусть фкп этим займется.
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