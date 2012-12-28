На липецких стройках снова выявили нелегальных мигрантов

Также на почте задержан 20-летний гражданин Узбекистана, который купил фиктивные документы.

В Липецке продолжается операция «Нелегал-2024». Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ и Росгвардии на стройках в Октябрьском и Правобережном округах города выявили шестерых граждан Узбекистана и Таджикистана, в возрасте от 18 до 59 лет, которые работали без оформления соответствующих документов.«Все иностранцы привлечены к административной ответственности по части первой статьи 18.10 КоАП РФ. За нарушение правил въезда в Россию и уклонение от прохождения иммиграционного контроля 18-летний задержанный привлечен к административной ответственности по части второй статьи 18.8, части первой статьи 18.11 КоАП РФ. Сейчас устанавливаются лица, которые незаконно привлекли иностранцев к работе на строительных объектах», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Кроме того, задержан 20-летний гражданин Узбекистана, который купил миграционные документы и пришел получать пакет с ними на почту.Ещё один факт нарушения миграционного законодательства был выявлен полицейскими при проверке документов у 30-летнего гражданина Узбекистана. Он привлечен к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России и уклонение от прохождения иммиграционного контроля.