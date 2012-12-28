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1085
сегодня, 09:17
9

На липецких стройках снова выявили нелегальных мигрантов

Также на почте задержан 20-летний гражданин Узбекистана, который купил фиктивные документы.

В Липецке продолжается операция «Нелегал-2024». Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ и Росгвардии на стройках в Октябрьском и Правобережном округах города выявили шестерых граждан Узбекистана и Таджикистана, в возрасте от 18 до 59 лет, которые работали без оформления соответствующих документов. 

«Все иностранцы привлечены к административной ответственности по части первой статьи 18.10 КоАП РФ. За нарушение правил въезда в Россию и уклонение от прохождения иммиграционного контроля 18-летний задержанный привлечен к административной ответственности по части второй статьи 18.8, части первой статьи 18.11 КоАП РФ. Сейчас устанавливаются лица, которые незаконно привлекли иностранцев к работе на строительных объектах», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Кроме того, задержан 20-летний гражданин Узбекистана, который купил миграционные документы и пришел получать пакет с ними на почту.

Ещё один факт нарушения миграционного законодательства был выявлен полицейскими при проверке документов у 30-летнего гражданина Узбекистана. Он привлечен к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России и уклонение от прохождения иммиграционного контроля.
мигранты
иностранцы
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Свои
6 минут назад
не хотят работать ,или катаются на автомобилях бесцельно ,или спиваются !
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Просто Виктор
23 минуты назад
Так и хочется сказать коронную фразу министра Лаврова. Кто работать то будет, если местные с диванов не спускаются?
Ответить
Можно проще
сегодня, 10:51
В любой ресторан зайдите!!!!
Ответить
Неравнодушный
сегодня, 10:27
Нашли топор под лавкой... Они ни куда не прятались... Сначала создаём трудности, потом их героически преодолеваем.
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Злая тетя
сегодня, 10:13
Даже не верится, неужели так бывает.Сколько лет все шито крыто было и на тебе такие хорошие новости душу греют, главное чтоб не закончилось все не успев начаться.,а то как всегда,кто то помешает.Прям надежда появилась.
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ну к сожалению
сегодня, 10:22
это все разовые акции
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Роман
сегодня, 10:05
Молодцы сотрудники служб Липецкой области. Когда в г Грязи и грязинском районе проведёте проверку.
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правильно
сегодня, 10:05
давно пора было это сделать
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ГОСТЬ53
сегодня, 09:47
Хорошо! Выявляйте их, защитники правопорядка!
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