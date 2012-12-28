Общество
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сегодня, 09:17
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На липецких стройках снова выявили нелегальных мигрантов
Также на почте задержан 20-летний гражданин Узбекистана, который купил фиктивные документы.
«Все иностранцы привлечены к административной ответственности по части первой статьи 18.10 КоАП РФ. За нарушение правил въезда в Россию и уклонение от прохождения иммиграционного контроля 18-летний задержанный привлечен к административной ответственности по части второй статьи 18.8, части первой статьи 18.11 КоАП РФ. Сейчас устанавливаются лица, которые незаконно привлекли иностранцев к работе на строительных объектах», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Кроме того, задержан 20-летний гражданин Узбекистана, который купил миграционные документы и пришел получать пакет с ними на почту.
Ещё один факт нарушения миграционного законодательства был выявлен полицейскими при проверке документов у 30-летнего гражданина Узбекистана. Он привлечен к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России и уклонение от прохождения иммиграционного контроля.
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