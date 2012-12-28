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Общество
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Происшествия
В Ельце закладчик выдавал себя за фотографа, но в сумке для техники развозил наркотики
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492
сегодня, 09:31
5

В Ельце закладчик выдавал себя за фотографа, но в сумке для техники развозил наркотики

Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В Ельце возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, при задержании у мужчины было обнаружено 1,94 грамма запрещенного вещества.

При обыске по месту жительства у обвиняемого нашли ещё 6,85 граммов зелья, расфасованных в 10 пакетиков, которые он планировал развести по разным точкам города. Дурман был запрятан в чехол от фотоаппарата.

Но и это ещё не всё. В тайниках, оборудованных дельцом, нашли 12,84 граммов запрещенного вещества.

6,85 грамма запрещенный веществ, расфасованных по пакетикам, с помощью которых он осуществлял закладки.

По ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» ельчанину грозит до 25 лет лишения свободы.

Фото УМФД РФ по Липецкой области
Торговля наркотиками
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Комментарии (5)

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Беда
сегодня, 12:22
Разве ж только в Ельце такие дельцы? Их в каждом райцентре по несколько ,выходят по утрам с рюкзачками из дома как будто на работу и вид то без обидный имеют,а за плечами смерть несут,годами уже они носят,но только почему то никто их не трогает,не ужели не знают те кому положено знать?В администрациях проводят какие то пустые заседания комиссий по борьбе с наркотиками,а рюкзачки и ныне там.
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Адвокат Черный
сегодня, 11:14
Молодец пацан! На ровном месте хороший срок поднял. Теперь ... срока огромные, этапы длинные. Вся надежда только на опытного адвоката по уголовным делам. Можно будет добиться разумного срока. А там и УДО не за горами ...
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Александр Н.
сегодня, 10:31
Никакого снисхождения этим дельцам смерти, только максимальные сроки, жаль что главари этого бизнеса часто уходят от ответственности.
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должно
сегодня, 10:27
не грозить,а назначаться. и не 10 лет и не 12, а именно 25 всем без исключения сбытчикам.
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Адвокат Черный
сегодня, 11:20
Индивидуальная ответственность - важнейший принцип уголовного права и назначения уголовного наказания. У меня подобные клиенты получали от 8 до 10 лет. Нормальный срок. А там и до УДО рукой подать ...
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