В Ельце закладчик выдавал себя за фотографа, но в сумке для техники развозил наркотики

Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» ельчанину грозит до 25 лет лишения свободы.





Фото УМФД РФ по Липецкой области



В Ельце возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, при задержании у мужчины было обнаружено 1,94 грамма запрещенного вещества.При обыске по месту жительства у обвиняемого нашли ещё 6,85 граммов зелья, расфасованных в 10 пакетиков, которые он планировал развести по разным точкам города. Дурман был запрятан в чехол от фотоаппарата.Но и это ещё не всё. В тайниках, оборудованных дельцом, нашли 12,84 граммов запрещенного вещества.6,85 грамма запрещенный веществ, расфасованных по пакетикам, с помощью которых он осуществлял закладки.