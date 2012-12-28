Мать ученика автошколы пыталась купить ему права за 25 тысяч рублей

Но один из посредников присвоил деньги. А женщину теперь ждёт суд по обвинению в покушении на дачу взятки.

42-летнюю жительницу Задонского района обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу (части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ).— По данным следствия, женщина хотела дать взятку через посредника должностным лицам РЭО ГИБДД ОМВД России по городу Ельцу за положительную сдачу её сыном экзамена на водительские права, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.21 ноября 2021 года она перевела на счет знакомого 25 тысяч рублей. Тот в свою очередь 23 ноября перевел деньги на счет жены преподавателя автошколы при Задонском политехническом техникуме. Но преподаватель присвоил деньги, и женщина не смогла довести умысел до конца.