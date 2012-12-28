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вчера, 16:18
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Мать ученика автошколы пыталась купить ему права за 25 тысяч рублей

Но один из посредников присвоил деньги. А женщину теперь ждёт суд по обвинению в покушении на дачу взятки.

42-летнюю жительницу Задонского района обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу (части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ).

— По данным следствия, женщина хотела дать взятку через посредника должностным лицам РЭО ГИБДД ОМВД России по городу Ельцу за положительную сдачу её сыном экзамена на водительские права, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

21 ноября 2021 года она перевела на счет знакомого 25 тысяч рублей. Тот в свою очередь 23 ноября перевел деньги на счет жены преподавателя автошколы при Задонском политехническом техникуме. Но преподаватель присвоил деньги, и женщина не смогла довести умысел до конца.

покушение
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Комментарии (14)

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Как гость
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Правдолюб
вчера, 22:18
Это лишний раз напоминает, что не надо привлекать посредников, надо давать прямо в руки, чтоб уж наверняка!
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Буквоед
вчера, 21:36
Права купил,ездить не купил!
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Васёк
вчера, 21:29
Лучше бы она диплом в московском метро купила. Могла бы стать мэром.
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Гость
вчера, 20:49
А не считается ли это мошенничеством, со стороны посредника?
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Саша
вчера, 20:46
Сначало разберитесь с порядком внутри системы. Весь город знает как на права здают.
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Пенс
вчера, 20:43
В современной России даже права Летчиков покупают, не говоря уже про медиков, инженеров, учителей. Страшно жить стало.
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Маша
вчера, 20:22
Маловато перевела, вот и попалась. А так все поставлено на поток в городе кружев, но по другой цене.
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Бессмертеые
вчера, 19:22
они что-ли, с такими правами ездят!
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Дед
вчера, 18:08
Таких цен с 2014года ,небыло,сейчас минимум сотка.
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МЕНДЕЛЬ ДАВИД
вчера, 18:04
легко сбили палочку к отчету
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