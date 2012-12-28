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Происшествия
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вчера, 16:18
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Мать ученика автошколы пыталась купить ему права за 25 тысяч рублей
Но один из посредников присвоил деньги. А женщину теперь ждёт суд по обвинению в покушении на дачу взятки.
— По данным следствия, женщина хотела дать взятку через посредника должностным лицам РЭО ГИБДД ОМВД России по городу Ельцу за положительную сдачу её сыном экзамена на водительские права, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
21 ноября 2021 года она перевела на счет знакомого 25 тысяч рублей. Тот в свою очередь 23 ноября перевел деньги на счет жены преподавателя автошколы при Задонском политехническом техникуме. Но преподаватель присвоил деньги, и женщина не смогла довести умысел до конца.
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