2,5 года колонии-поселения получил водитель, устроивший кровавое ДТП на Октябрьском мосту
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Происшествия
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сегодня, 10:43
Под Липецком «ВАЗ» столкнулся с трактором: водитель легковушки госпитализирован
За сутки на дорогах области пострадали три человека.
В Липецке на улице Карла Маркса 31-летний водитель «Фольксвагена» сбил 17-летнего парня. Подросток после оказания помощи был отпущен.
На улице Белана вчера вечером столкнулись «Рено» с 65-летним мужчиной за рулем и «Лада Гранта» под управлением 41-летнего водителя. В аварии пострадала 61-летняя пассажирка «Рено» – она получила травму, и после оказания помощи была отпущена.
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