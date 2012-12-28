Под Липецком «ВАЗ» столкнулся с трактором: водитель легковушки госпитализирован

За сутки на дорогах области пострадали три человека.



3 октября около семи вечера в Липецком районе на дороге Липецк – Чаплыгин столкнулись «ВАЗ-2114» и трактор. В аварии получил травмы 55-летний водитель «ВАЗа», его госпитализировали.В Липецке на улице Карла Маркса 31-летний водитель «Фольксвагена» сбил 17-летнего парня. Подросток после оказания помощи был отпущен.На улице Белана вчера вечером столкнулись «Рено» с 65-летним мужчиной за рулем и «Лада Гранта» под управлением 41-летнего водителя. В аварии пострадала 61-летняя пассажирка «Рено» – она получила травму, и после оказания помощи была отпущена.