«Черная вдова» получила 11 лет

42-летняя женщина осуждена за жестокое убийство мужа. Ранее она была судима за такое же преступление.



В Липецке на 11 лет осуждена 42-летняя женщина, которая 13 марта этого года убила своего мужа.По данным следствия, супруги вместе пили и поссорились. В ответ на оскорбления мужа женщина схватила бутылку, разбила ему голову и нанесла колото-резаные раны. 39-летний мужчина умер от кровопотери.«Вину в совершении особо тяжкого преступления она признала на стадии предварительного следствия, подтвердив показания при их проверке на месте происшествия», — сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.Это преступление не первое подобное на счету липчанки, ранее она уже была судима за убийство сожителя.