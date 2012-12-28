«Черная вдова» получила 11 лет

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42-летняя женщина осуждена за жестокое убийство мужа. Ранее она была судима за такое же преступление.
По данным следствия, супруги вместе пили и поссорились. В ответ на оскорбления мужа женщина схватила бутылку, разбила ему голову и нанесла колото-резаные раны. 39-летний мужчина умер от кровопотери.
«Вину в совершении особо тяжкого преступления она признала на стадии предварительного следствия, подтвердив показания при их проверке на месте происшествия», — сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.
Это преступление не первое подобное на счету липчанки, ранее она уже была судима за убийство сожителя.
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
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