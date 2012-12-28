Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Происшествия
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вчера, 17:37
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Дело о стрельбе в Капитанщино дошло до суда
Стреляли в землю. Но отрикошетившая от асфальта дробь попала в ногу мужчины.
«По версии следствия, 29 марта этого года два жителя села Капитанщино поссорились в ходе телефонного разговора. Вечером, посчитав себя оскорбленным, а разговор незаконченным, один сосед пошёл к другому и потребовал от оппонента извинений. Но тот принес из дома заряженное гладкоствольное ружье и выстрелил в землю в двух метрах от стоящего соседа, на ногах которого от рикошета дроби образовались кровоподтеки и ссадины», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Хулигану с ружьём грозит до семи лет лишения свободы.
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