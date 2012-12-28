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вчера, 17:37
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Дело о стрельбе в Капитанщино дошло до суда

Стреляли в землю. Но отрикошетившая от асфальта дробь попала в ногу мужчины.

44-летнего жителя села Капитанщино Добровского района будут судить по обвинению в хулиганстве с применением оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ). С помощью охотничьего ружья он выяснял отношения с соседом и выстрелил в землю. Но отрикошетившая от асфальта дробь попала в ногу его оппонента.

«По версии следствия, 29 марта этого года два жителя села Капитанщино поссорились в ходе телефонного разговора. Вечером, посчитав себя оскорбленным, а разговор незаконченным, один сосед пошёл к другому и потребовал от оппонента извинений. Но тот принес из дома заряженное гладкоствольное ружье и выстрелил в землю в двух метрах от стоящего соседа, на ногах которого от рикошета дроби образовались кровоподтеки и ссадины», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Хулигану с ружьём грозит до семи лет лишения свободы.
стрельба
конфликт
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Череда
вчера, 22:20
Доброе - страна зазеркалье: один в Каликино человека сбил и пол ночи с телом в багажнике катался - отпустили, прекратили. Другой соседа на своём дворе ружьём шуганул без членовредительства - под суд.
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Думаю
вчера, 18:47
Свинцовая дробь не имеет привычку рекашета от асфальта
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Тут
вчера, 17:51
конечно серьезно ! Это ,где трое избили пенсионера и покалечили ,ну там мелочь для судьи !
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