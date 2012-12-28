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сегодня, 12:47
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Ссора соседей привела к стрельбе

Отрикошетившая от асфальта дробь попала в ногу жителю села Капитанщино.


Добровские полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении 44-летнего жителя села Капитанщино: 30 марта он ранил соседа.

Как оказалось, мужчины поссорились и один из них пришел вечером к соседу для выяснения отношений. Тот, испугавшись, вынес из дома охотничье ружье, и когда конфликт накалился,  выстрелил в землю. Дробь отрикошетила от асфальта и попала его соседу в ногу. 

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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
коля
52 секунды назад
дуэль .как благородно .пистолетов нет стреляемся на ружьях .на вилах еше и дубинами .дратся можно.
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Липецк
10 минут назад
А почему * . Он же не к кому не приходил. Он что должен был ждать когда убивать начнут?
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Житель
15 минут назад
Это на них ,северное сияние подействовало !
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Житель
16 минут назад
Так бы решили вопрос ,зачем заяву то писать
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Молодец
29 минут назад
Нечего по домам чужим ходить, надо-бы солью в заднее место.
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Сосед
26 минут назад
И на СВО
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Нонка
29 минут назад
Ну вот -мужичье,дурачье !Где победа?Тупоголовые....
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