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Происшествия
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сегодня, 12:47
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Ссора соседей привела к стрельбе
Отрикошетившая от асфальта дробь попала в ногу жителю села Капитанщино.
Добровские полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении 44-летнего жителя села Капитанщино: 30 марта он ранил соседа.
Как оказалось, мужчины поссорились и один из них пришел вечером к соседу для выяснения отношений. Тот, испугавшись, вынес из дома охотничье ружье, и когда конфликт накалился, выстрелил в землю. Дробь отрикошетила от асфальта и попала его соседу в ногу.
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