Ссора соседей привела к стрельбе

Отрикошетившая от асфальта дробь попала в ногу жителю села Капитанщино.



Добровские полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении 44-летнего жителя села Капитанщино: 30 марта он ранил соседа.Как оказалось, мужчины поссорились и один из них пришел вечером к соседу для выяснения отношений. Тот, испугавшись, вынес из дома охотничье ружье, и когда конфликт накалился, выстрелил в землю. Дробь отрикошетила от асфальта и попала его соседу в ногу.