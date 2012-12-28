На двух улицах Липецка отключат холодную воду

28 сентября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы в районе Новолипецка – без холодной воды с 10:00 и до окончания работ останутся дом №178 по улице Зои Космодемьянской, а также частный сектор улиц Зои Космодемьянской и Боровой. Воду для питья подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.28 сентября работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. В промежутке с 09:00 до 18:00 (не более трех часов для отдельного домовладения) с перебоями со светом столкнутся потребители на улицах Юношеской, Ангарской, Детской, Монтажников, Кирова, Комсомольской, Котовского, Чкалова, Школьной, в переулках Любимом, Рудном, Чистом, Володи Дубинина, Кочубея, Павлика Морозова.