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вчера, 17:51

На двух улицах Липецка отключат холодную воду

28 сентября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы в районе Новолипецка – без холодной воды с 10:00 и до окончания работ останутся дом №178 по улице Зои Космодемьянской, а также частный сектор улиц Зои Космодемьянской и Боровой. Воду для питья подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

28 сентября работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. В промежутке с 09:00 до 18:00 (не более трех часов для отдельного домовладения) с перебоями со светом столкнутся потребители на улицах Юношеской, Ангарской, Детской, Монтажников, Кирова, Комсомольской, Котовского, Чкалова, Школьной, в переулках Любимом, Рудном, Чистом, Володи Дубинина, Кочубея, Павлика Морозова. 
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