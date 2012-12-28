Дело об отрезанных ногах дошло до суда: изуверу вменяют еще одно убийство и издевательства над матерью
Общество
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вчера, 17:51
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
28 сентября работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. В промежутке с 09:00 до 18:00 (не более трех часов для отдельного домовладения) с перебоями со светом столкнутся потребители на улицах Юношеской, Ангарской, Детской, Монтажников, Кирова, Комсомольской, Котовского, Чкалова, Школьной, в переулках Любимом, Рудном, Чистом, Володи Дубинина, Кочубея, Павлика Морозова.
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