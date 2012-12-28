49-летний мужчина пытался украсть 2160 яиц

Но не смог: при перегрузке яиц со служебного автомобиля в личный его задержали.

В Задонске мировой суд прекратил уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины за покушение на кражу из инкубатора шести коробок с 2160 куриными яйцами на сумму 38 880 рублей.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, эта история произошла 25 мая этого года. Мужчина загрузил коробки с яйцами в фургон рабочей «ГАЗели» и вывез с территории предприятия. Но на дороге неподалеку от села Донское в Задонском районе его задержал сотрудник службы безопасности при перегрузке яиц с рабочего автомобиля в личный.Тем не менее, предприятие простило мужчину, который загладил нанесённый вред извинениями, и заявило ходатайство о прекращении уголовного дела. Так как похититель яиц ранее не имел судимостей, принято постановление о прекращении уголовного дела.