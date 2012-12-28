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55 минут назад
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49-летний мужчина пытался украсть 2160 яиц

Но не смог: при перегрузке яиц со служебного автомобиля в личный его задержали.

В Задонске мировой суд прекратил уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины за покушение на кражу из инкубатора шести коробок с 2160 куриными яйцами на сумму 38 880 рублей.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, эта история произошла 25 мая этого года. Мужчина загрузил коробки с яйцами в фургон рабочей «ГАЗели» и вывез с территории предприятия. Но на дороге неподалеку от села Донское в Задонском районе его задержал сотрудник службы безопасности при перегрузке яиц с рабочего автомобиля в личный.

Тем не менее, предприятие простило мужчину, который загладил нанесённый вред извинениями, и заявило ходатайство о прекращении уголовного дела. Так как похититель яиц ранее не имел судимостей, принято постановление о прекращении уголовного дела.
покушение
кража
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
коля
9 минут назад
Настроение поднимают такие новости)))_). 2160.кто их считал.Город 48 если бы не вы с таски померли.
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Умный
21 минуту назад
Яишенки покушать хотел!
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Позитив
40 минут назад
Яйца Фаберже, по 180 руб за десяток?!
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Нервная мать
41 минуту назад
Странно, зачем это он покусился на яйца? Сейчас написали, что средняя зарплата по России составляет 82 тысячи рублей. А он яйца украл. Нет логики. На свои 82 тыс он столько бы яиц купил...
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