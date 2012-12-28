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Происшествия
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55 минут назад
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49-летний мужчина пытался украсть 2160 яиц
Но не смог: при перегрузке яиц со служебного автомобиля в личный его задержали.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, эта история произошла 25 мая этого года. Мужчина загрузил коробки с яйцами в фургон рабочей «ГАЗели» и вывез с территории предприятия. Но на дороге неподалеку от села Донское в Задонском районе его задержал сотрудник службы безопасности при перегрузке яиц с рабочего автомобиля в личный.
Тем не менее, предприятие простило мужчину, который загладил нанесённый вред извинениями, и заявило ходатайство о прекращении уголовного дела. Так как похититель яиц ранее не имел судимостей, принято постановление о прекращении уголовного дела.
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