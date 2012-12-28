В МУП «Зеленхоз» критику посоветовали взять ведро и хоть раз самому полить молодые посадки лип на улице 50 лет НЛМК.

В вашем браузере отключен JavaScript

В редакцию GOROD48 липчанин Олег Колесников прислал видеоклип: он наложил минорную музыку на ряды молодых саженцев с преждевременно облетевшей листвой на улице 50 лет НЛМК.— В 2020 году во время реконструкции дороги по улице 50 лет НЛМК вырубили все деревья. В 2023 году весной там посадили молодые саженцы липы с обоих сторон проезжей части. Сперва ухаживали за ними: поливали периодически, красили стволы деревьев, окучивали, убирали листву. В 2024 году про них напрочь забыли! Стояла жара за 40 °С. За всё это время липки один раз полил дождь, раз полили после дождя и на этом все! Все саженцы без исключения погибли! Душа кровью обливается, глядя на это! Зачем, спрашивается, сажать деревья и потом доводить их до такого состояния? Если бы кто-нибудь из чиновников нашего города жил в нашем районе или просто проезжал мимо, случилось бы такое? Почему никто в упор не замечал и не замечает, что деревья гибнут?Мы переслали этот ролик в МУП «Зеленхоз».— Во-первых, это неправда, что деревья не поливали. Их поливали раз в неделю. Во-вторых, все они живые. У них гнутся ветки, а не ломаются с характерным щелчком, — прокомментировала ролик директор предприятия Елена Мачнева.— Этим летом из-за аномальной погоды молодые деревца испытали стресс: помимо жары, липы угнетали автомобильные выхлопы и загрязненная почва. Поэтому раньше срока деревья сбросили листву. Придет весна и все увидят, как они снова позеленеют. А плачущие пусть возьмут ведро и польют деревья хотя бы раз!, — добавила директор МУПа.