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491
53 минуты назад
6

«Почему никто в упор не замечал и не замечает, что деревья гибнут?»

В МУП «Зеленхоз» критику посоветовали взять ведро и хоть раз самому полить молодые посадки лип на улице 50 лет НЛМК.

В редакцию GOROD48 липчанин Олег Колесников прислал видеоклип: он наложил минорную музыку на ряды молодых саженцев с преждевременно облетевшей листвой на улице 50 лет НЛМК.

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— В 2020 году во время реконструкции дороги по улице 50 лет НЛМК вырубили все деревья. В 2023 году весной там посадили молодые саженцы липы с обоих сторон проезжей части. Сперва ухаживали за ними: поливали периодически, красили стволы деревьев, окучивали, убирали листву. В 2024 году про них напрочь забыли! Стояла жара за 40 °С. За всё это время липки один раз полил дождь, раз полили после дождя и на этом все! Все саженцы без исключения погибли! Душа кровью обливается, глядя на это! Зачем, спрашивается, сажать деревья и потом доводить их до такого состояния? Если бы кто-нибудь из чиновников нашего города жил в нашем районе или просто проезжал мимо, случилось бы такое? Почему никто в упор не замечал и не замечает, что деревья гибнут?

Мы переслали этот ролик в МУП «Зеленхоз».

— Во-первых, это неправда, что деревья не поливали. Их поливали раз в неделю. Во-вторых, все они живые. У них гнутся ветки, а не ломаются с характерным щелчком, — прокомментировала ролик директор предприятия Елена Мачнева.

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в доказательство своих слов Елена Мачнева предоставило GOROD48 фотографии полива лип на улице 50 лет НЛМК от разных дат   

— Этим летом из-за аномальной погоды молодые деревца испытали стресс: помимо жары, липы угнетали автомобильные выхлопы и загрязненная почва. Поэтому раньше срока деревья сбросили листву. Придет весна и все увидят, как они снова позеленеют. А плачущие пусть возьмут ведро и польют деревья хотя бы раз!, — добавила директор МУПа.
озеленение
улица 50 лет НЛМК
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Житель
9 минут назад
Когда в добром дорогу доделают ? Или зимой лучше прилипает
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Animal Planet.
33 минуты назад
Зеленхоз совсем не работают,раньше на клумбах от Торнадо до Ноябоьского сажали цветы,и уже несколько лет там все зарастает. Во дворах 11 и в других районах спилили сухие деревья,а сажать новые кто будет? Нужно сколько деревьев спилили,столько на следующий день и посадили. Посадите хвойные,пусть воздух очищают.
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Анатолий
35 минут назад
А что ещё нужно сделать за них? Давайте будем сами дороги латать, снег зимой чистить
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Белла
36 минут назад
От ближайшего дома до этих далековато. Ведрами воду не насосишься.
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Цветоед
40 минут назад
Самим что ли трудно полить вышли бы из своих домов и полили бы
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Олег
47 минут назад
Они на щебень высажены там чуть чуть Черноземья присыпано.
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