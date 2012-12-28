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сегодня, 09:01
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58-летнего липчанина ограбили на бульваре средь бела дня

У него отняли телефон и золотую цепочку. Подозреваемый в ограблении задержан.

8 сентября на бульваре Есенина в Липецке ограбили 58-летнего мужчину. У него отняли сотовый телефон и золотую цепочку. Свой ущерб ограбленный мужчина оценил в в 148 000 рублей. Оперативники липецкого отдела полиции №7 задержали по подозрению в уличном грабеже 36-летнего жителя города. 

У него найдены и возвращены владельцу телефон и цепочка. А сам грабитель арестован на время следствия: возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция этой статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

грабеж
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Комментарии (6)

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Сначала новые
смотритель зоопарка
19 минут назад
че т по видео не понятно что было то
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65+
44 минуты назад
Если не можешь сам за себя постоять не наси золотые цепочки и дорогой телефонн , лузер .
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Крендл
11 минут назад
Скажи это маме, дочери, бабушке
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Житель
45 минут назад
Надеюсь, преступника посадят на всю катушку...
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