58-летнего липчанина ограбили на бульваре средь бела дня

У него отняли телефон и золотую цепочку. Подозреваемый в ограблении задержан.



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8 сентября на бульваре Есенина в Липецке ограбили 58-летнего мужчину. У него отняли сотовый телефон и золотую цепочку. Свой ущерб ограбленный мужчина оценил в в 148 000 рублей. Оперативники липецкого отдела полиции №7 задержали по подозрению в уличном грабеже 36-летнего жителя города.У него найдены и возвращены владельцу телефон и цепочка. А сам грабитель арестован на время следствия: возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция этой статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.