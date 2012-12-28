Отца троих детей вернули с СВО: его жена попала в наркологическую клинику, дочери — в социальный центр
Сегодня в Липецке: физик и лирик, большое отключение света, самые высокооплачиваемые вакансии в городе
На трассе «Дон» в Хлевенском районе столкнулись пять автомобилей: ГАИ рекомендует двигаться в объезд
Происшествия
1173
сегодня, 09:01
4
58-летнего липчанина ограбили на бульваре средь бела дня
У него отняли телефон и золотую цепочку. Подозреваемый в ограблении задержан.
У него найдены и возвращены владельцу телефон и цепочка. А сам грабитель арестован на время следствия: возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция этой статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
0
0
5
2
1
Комментарии (6)