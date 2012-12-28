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сегодня, 17:15
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Виновница гибели 19-летнего парня Юлия Брунцева должна выплатить союзу автостраховщиков 905,5 тысячи рублей

Эта сумма взыскана в порядке регресса после выплаты родителям погибшего Александра Костина.

Липецкий областной суд признал законным решение Левобережного районного суда Липецка о взыскании с виновницы смертельного ДТП в пользу Российского союза автостраховщиков (профессионального объединения страховщиков) 905,5 тысячи рублей — эти деньги в качестве страховки получили родители погибшего в ДТП 19-летнего юноши. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Речь идёт о резонансном ДТП, которое произошло вечером 9 августа 2020 года на улице Зеленой в поселке Тракторостроителей. «Toyota RAV4» под управлением 38-летней Юлии Брунцевой выехала на полосу встречного движения и врезалась в «ВАЗ-2107» семьи Костиных.

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Врач Любовь Костина и ее муж везли 19-летнего сына Александра на вокзал в Грязи, откуда он, золотой медалист, должен был уехать на обучение в военно-медицинскую академию. Выпускник и его родители с тяжелейшими травмами попали в больницы. Александр Костин не выжил. Следствие установило, что Юлия Брунцева была пьяной. Техническая экспертиза подтвердила, что она, несмотря на дорожные знаки и разметку, пошла на рискованный обгон неспешно едущего грузовика.

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Сейчас Юлия Брунцева отбывает наказание в исправительной колонии за совершение преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находившемся в состоянии опьянения»: в марте 2021 года Брунцеву приговорили к восьми годам лишения свободы и выплате 2,2 миллиона рублей компенсаций родным погибшего юноши. В январе 2022 года Первый кассационный суд общей инстанции оставил в силе приговор Октябрьского районного суда Липецка, вынесенный Брунцевой.

«На момент совершения ДТП обязательная автогражданская ответственность виновницы аварии не была застрахована, в декабре 2020 года родители погибшего в ДТП пассажира обратились в РСА с заявлением о наступлении страхового события и выплате компенсационной выплаты в связи с гибелью сына и причинением вреда их здоровью. Общая сумма выплат составила 905,5 тысячи рублей. В свою очередь РСА обратился с иском о взыскании выплаченной суммы компенсации в порядке регресса с лица, причинившего вред. Судом данное требование удовлетворено в полном объеме», — сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Апелляционную жалобу Юлии Брунцевой на решение Левобережного районного суда коллегия Липецкого областного суда по гражданским делам оставила без удовлетворения.
ДТП
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Комментарии (5)

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Гость
8 минут назад
Гопница да и только, действительно зачем осаго? Ну поделом будет, миллиона мало, лямов так 5 норм
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Тон
10 минут назад
Трагедия!
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житель липецка
30 минут назад
Пусть сидит. Жаль только, сроки маленькие за такое. Сел пьяный за руль - это попытка умышленного убийства. Нужно давать лет по 20 им.
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Николай
42 минуты назад
Пьяная и без ОСАГО... Нет слов!
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нищий
24 минуты назад
а если бы и был осаго ?
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