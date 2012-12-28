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Виновница гибели 19-летнего парня Юлия Брунцева должна выплатить союзу автостраховщиков 905,5 тысячи рублей
Происшествия
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сегодня, 17:15
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Виновница гибели 19-летнего парня Юлия Брунцева должна выплатить союзу автостраховщиков 905,5 тысячи рублей
Эта сумма взыскана в порядке регресса после выплаты родителям погибшего Александра Костина.
Речь идёт о резонансном ДТП, которое произошло вечером 9 августа 2020 года на улице Зеленой в поселке Тракторостроителей. «Toyota RAV4» под управлением 38-летней Юлии Брунцевой выехала на полосу встречного движения и врезалась в «ВАЗ-2107» семьи Костиных.
Врач Любовь Костина и ее муж везли 19-летнего сына Александра на вокзал в Грязи, откуда он, золотой медалист, должен был уехать на обучение в военно-медицинскую академию. Выпускник и его родители с тяжелейшими травмами попали в больницы. Александр Костин не выжил. Следствие установило, что Юлия Брунцева была пьяной. Техническая экспертиза подтвердила, что она, несмотря на дорожные знаки и разметку, пошла на рискованный обгон неспешно едущего грузовика.
Сейчас Юлия Брунцева отбывает наказание в исправительной колонии за совершение преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находившемся в состоянии опьянения»: в марте 2021 года Брунцеву приговорили к восьми годам лишения свободы и выплате 2,2 миллиона рублей компенсаций родным погибшего юноши. В январе 2022 года Первый кассационный суд общей инстанции оставил в силе приговор Октябрьского районного суда Липецка, вынесенный Брунцевой.
«На момент совершения ДТП обязательная автогражданская ответственность виновницы аварии не была застрахована, в декабре 2020 года родители погибшего в ДТП пассажира обратились в РСА с заявлением о наступлении страхового события и выплате компенсационной выплаты в связи с гибелью сына и причинением вреда их здоровью. Общая сумма выплат составила 905,5 тысячи рублей. В свою очередь РСА обратился с иском о взыскании выплаченной суммы компенсации в порядке регресса с лица, причинившего вред. Судом данное требование удовлетворено в полном объеме», — сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.
Апелляционную жалобу Юлии Брунцевой на решение Левобережного районного суда коллегия Липецкого областного суда по гражданским делам оставила без удовлетворения.
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