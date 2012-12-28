У 37-летнего мужчины за пьяную езду конфисковали квадроцикл

Также водителя лишили прав на два года.

Становлянский районный суд назначил 37-летнему мужчине 230 часов обязательных работ, лишение прав на два года и конфискацию квадроцикла «Башан 300 сс» в доход государства за повторный случай пьяной езды. Мужчину осудили по части первой статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ранее мужчина получал административное наказание за пьяную езду. Но 18 июля этого года был остановлен сотрудниками ДПС пьяным за рулём квадроцикла.