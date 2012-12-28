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сегодня, 09:47
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У 37-летнего мужчины за пьяную езду конфисковали квадроцикл

Также водителя лишили прав на два года.

Становлянский районный суд назначил 37-летнему мужчине 230 часов обязательных работ, лишение прав на два года и конфискацию квадроцикла «Башан 300 сс» в доход государства за повторный случай пьяной езды. Мужчину осудили по части первой статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ранее мужчина получал административное наказание за пьяную езду. Но 18 июля этого года был остановлен сотрудниками ДПС пьяным за рулём квадроцикла. 
ПДД
нарушение
пьяная езда
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Надя
8 минут назад
Следующий раз будет знать как ездить
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Оля
сегодня, 11:09
Правильно зделали закон Российской Федерации для всех равин
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НЕ понятно
сегодня, 11:01
Зачем он им остановился, объехал бы по обочине.
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Савелий
сегодня, 10:16
Неужели он по дорогам ездил? Зачем??
Ответить
Удивлённый
сегодня, 11:03
А зачем на мопедах на основную выскакивают? Риторический вопрос, да
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