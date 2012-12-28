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Происшествия
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сегодня, 09:47
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У 37-летнего мужчины за пьяную езду конфисковали квадроцикл
Также водителя лишили прав на два года.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ранее мужчина получал административное наказание за пьяную езду. Но 18 июля этого года был остановлен сотрудниками ДПС пьяным за рулём квадроцикла.
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