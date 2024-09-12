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Общество
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вчера, 16:18
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Сквозное движение через 22 микрорайон уже невозможно
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка перегородил проезд.
— Водители знают, что через дворы домов №16 и №18 по Катукова можно доехать от улицы Меркулова до второстепенной дороги-дублера и пользовались этим. Вчера вечером мы перегородили бетонными блоками проезд у этих многоэтажек, но вечером водители сдвинули их и продолжили ездить по второстепенке. Сегодня до обеда мы установили там бетонные блоки размером побольше. Также искусственными преградами мы пресекли возможность объезжать место работ «Квадры» по трамвайным рельсам, газонам и пешеходному переходу через улицу Катукова, что наблюдал утром GOROD48. У жителей 16-го и 18-го домов при этом осталась возможность пользоваться подъездами к своим домам.
так обстояли дела на альтернативном объезде раскопки «Квадры» сегодня в 8:00
так сейчас
Действительно, проезд через трамвайные пути, пешеходную зону и газон у места перекрытия «Квадрой» улицы Катукова уже невозможен. Однако понятно, что в утренние и вечерние часы пик квадрат улиц Катукова, Меркулова, проспектов 60 лет СССР и Победы снова станет красной зоной на «Яндекс.Картах». Что намерена сделать администрация Липецка, чтобы минимизировать потерю городом на месяц восьмиполосной магистрали?
— В связи с перекрытием до 12 октября улицы Катукова транспортные потоки перераспределились на проспект 60 лет СССР с двумя важными перекрестками — с улицами Меркулова и Стаханова. Мы уже проработали мероприятия, чтобы улучшить транспортную обстановку. Сотрудники городского Центра организации дорожного движения имеют возможность дистанционно, со своих рабочих мест, корректировать работу светофорных объектов в зависимости от складывающейся дорожной ситуации, которую они видят онлайн по камерам уличного наблюдения. К концу недели мы прибегнем еще к ряду мероприятий, которые улучат дорожную ситуацию.
По словам Павла Звонарева, дорожная ситуация будет стабилизироваться поэтапно:
— За вчера и за сегодня водители привыкли к мысли, что улица Катукова перекрыта. Соответственно, они уже будут выбирать пути объезда этого участка. Считаю, что у водителей достаточно альтернатив, ведь можно воспользоваться проездом по Воронежскому шоссе, улицам Минской, Московской, Космонавтов или Стаханова. Но, конечно, в утренние и вечерние часы пик по проспекту 60 лет СССР будет по-прежнему двигаться большой транспортный поток. Из-за того, что в Липецке сложилась маятниковая система движения, утром горожане едут из спальных районов по проспекту Победы в другие районы города, а вечером из этих районов возвращаются домой по проспектам Победы и 60 лет СССР, по улицам Меркулова и Стаханова. С учетом этого будем менять режимы работы светофоров. Прошу участников дорожного движения проявлять терпение.
Во время этого разговора экскаватор подрядчика «Квадры», компании «Теплосфера», продолжал откапывать теплосеть, которая надлежит замене.
Руководитель управления техперевооружения и реконструкции липецкого филиала АО «Квадра» Дмитрий Кудилинский сообщил СМИ, что у подрядчика достаточно техники и людей для того, чтобы выполнить работы на дороге к 12 октября.
Сетевики работают полный рабочий день. Как только появится возможность вынуть старые трубы из раскопки, это тут же сделают, чтобы без проволочек укладывать новые. В три смены подрядчик работать отказался, сославшись на то, что шум техники мешал бы сну жителей 21-го, 22-го и 26-го микрорайонов.
— Успеете ли уложится в месяц? А если что-то еще произойдет, как это было вчера, когда вы порвали магистральный водопровод? А ведь Липецк к 12 октября будет на грани начала нового отопительного сезона. Вдруг что у вас случится, и липчане останутся без отопления? — поинтересовался у представителя «Квадры» телекорреспондент.
— Вдруг не может быть, — несколько опрометчиво ответил Дмитрий Кудилинский.
— А почему вчера здесь пробили водопровод? — спросила у него девушка с микрофоном?
— Город перенасыщен коммуникациями. При раскопках происходят всякие случаи. Мы стараемся выполнять работу аккуратно, но случается всякое. Вы видите, что под асфальтом у дороги железобетонное основание? Кусок бетона упал на водопроводную трубу и ее пробил.
Дмитрий Кудилинский обещает, что через месяц дорога по Катукова на месте раскопки будет восстановлена полностью. Параллельно с заменой труб под ней подрядчик «Квадры» начнет обратную отсыпку своей длинной, до Октябрьского рынка, раскопки, где уже почти закончилась прокладка новой теплосети. «Уйти с улицы Меркулова предусмотрено в ноябре. Ни о каком зимнем варианте речи не идет — дороги будут восстановлены в асфальте, газоны — в черноземе».
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