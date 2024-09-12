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вчера, 16:18
26

Сквозное движение через 22 микрорайон уже невозможно

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка перегородил проезд.

Председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев рассказал, как его ведомство пресекло раздражающее жителей 22 микрорайона сквозное движение через их дворы, которое длилось более суток:

— Водители знают, что через дворы домов №16 и №18 по Катукова можно доехать от улицы Меркулова до второстепенной дороги-дублера и пользовались этим. Вчера вечером мы перегородили бетонными блоками проезд у этих многоэтажек, но вечером водители сдвинули их и продолжили ездить по второстепенке. Сегодня до обеда мы установили там бетонные блоки размером побольше. Также искусственными преградами мы пресекли возможность объезжать место работ «Квадры» по трамвайным рельсам, газонам и пешеходному переходу через улицу Катукова, что наблюдал утром GOROD48. У жителей 16-го и 18-го домов при этом осталась возможность пользоваться подъездами к своим домам.


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так обстояли дела на альтернативном объезде раскопки «Квадры» сегодня в 8:00

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так сейчас

Действительно, проезд через трамвайные пути, пешеходную зону и газон у места перекрытия «Квадрой» улицы Катукова уже невозможен. Однако понятно, что в утренние и вечерние часы пик квадрат улиц Катукова, Меркулова, проспектов 60 лет СССР и Победы снова станет красной зоной на «Яндекс.Картах». Что намерена сделать администрация Липецка, чтобы минимизировать потерю городом на месяц восьмиполосной магистрали?

— В связи с перекрытием до 12 октября улицы Катукова транспортные потоки перераспределились на проспект 60 лет СССР с двумя важными перекрестками — с улицами Меркулова и Стаханова. Мы уже проработали мероприятия, чтобы улучшить транспортную обстановку. Сотрудники городского Центра организации дорожного движения имеют возможность дистанционно, со своих рабочих мест, корректировать работу светофорных объектов в зависимости от складывающейся дорожной ситуации, которую они видят онлайн по камерам уличного наблюдения. К концу недели мы прибегнем еще к ряду мероприятий, которые улучат дорожную ситуацию.

По словам Павла Звонарева, дорожная ситуация будет стабилизироваться поэтапно:

— За вчера и за сегодня водители привыкли к мысли, что улица Катукова перекрыта. Соответственно, они уже будут выбирать пути объезда этого участка. Считаю, что у водителей достаточно альтернатив, ведь можно воспользоваться проездом по Воронежскому шоссе, улицам Минской, Московской, Космонавтов или Стаханова. Но, конечно, в утренние и вечерние часы пик по проспекту 60 лет СССР будет по-прежнему двигаться большой транспортный поток. Из-за того, что в Липецке сложилась маятниковая система движения, утром горожане едут из спальных районов по проспекту Победы в другие районы города, а вечером из этих районов возвращаются домой по проспектам Победы и 60 лет СССР, по улицам Меркулова и Стаханова. С учетом этого будем менять режимы работы светофоров. Прошу участников дорожного движения проявлять терпение.

Во время этого разговора экскаватор подрядчика «Квадры», компании «Теплосфера», продолжал откапывать теплосеть, которая надлежит замене.

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Руководитель управления техперевооружения и реконструкции липецкого филиала АО «Квадра» Дмитрий Кудилинский сообщил СМИ, что у подрядчика достаточно техники и людей для того, чтобы выполнить работы на дороге к 12 октября.

Сетевики работают полный рабочий день. Как только появится возможность вынуть старые трубы из раскопки, это тут же сделают, чтобы без проволочек укладывать новые. В три смены подрядчик работать отказался, сославшись на то, что шум техники мешал бы сну жителей 21-го, 22-го и 26-го микрорайонов.

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— Успеете ли уложится в месяц? А если что-то еще произойдет, как это было вчера, когда вы порвали магистральный водопровод? А ведь Липецк к 12 октября будет на грани начала нового отопительного сезона. Вдруг что у вас случится, и липчане останутся без отопления? — поинтересовался у представителя «Квадры» телекорреспондент. 

— Вдруг не может быть, — несколько опрометчиво ответил Дмитрий Кудилинский.

— А почему вчера здесь пробили водопровод? — спросила у него девушка с микрофоном?  

— Город перенасыщен коммуникациями. При раскопках происходят всякие случаи. Мы стараемся выполнять работу аккуратно, но случается всякое. Вы видите, что под асфальтом у дороги железобетонное основание? Кусок бетона упал на водопроводную трубу и ее пробил.

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Дмитрий Кудилинский обещает, что через месяц дорога по Катукова на месте раскопки будет восстановлена полностью. Параллельно с заменой труб под ней подрядчик «Квадры» начнет обратную отсыпку своей длинной, до Октябрьского рынка, раскопки, где уже почти закончилась прокладка новой теплосети. «Уйти с улицы Меркулова предусмотрено в ноябре. Ни о каком зимнем варианте речи не идет — дороги будут восстановлены в асфальте, газоны — в черноземе».
правила дорожного движения ремонт на Каткова перекрытие
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Комментарии (26)

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Как гость
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Такой Карлсон
вчера, 21:39
Дептранс вместо подумать, просто обрубил трафик "ну а чё и так сойдет". В городе одновременно перекрыты три основных направления. При согласовании перекрытия дорог не рассматривались варианты организации обустройства временных объездов через газоны, через разделительные полосы со снятием грунта и демонтажем всякой требухи для укладки временного асфальта? Не? Это дорого для Квадры, так, Дептранс? А жители города да как хотят так пусть карабкаются в пробках.
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Виктор
вчера, 21:19
Главное перекрыть, а там разберёмся! А то водители ишь какие, так и норовят по дворам кататься вместо того чтобы по воздуху летать!
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Гость
вчера, 21:08
Прежде чем начать раскопки надо было организовать нормальный объезд. Весь город перекопали.
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Водитель
вчера, 20:47
А ума не хватило перекапать сначала одну часть ул. Катукова, а по второй пустить движение по одной полосе в каждую сторону, а потом на другой части сделать так же??? На Студеновской при ремонте моста из 6 полос оставили 2 полосы и ничего движемся.
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Партработник
вчера, 20:43
Выборы прошли и сразу на электорат забили. Через 5 лет вспомнят.
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Раб очий
вчера, 20:39
Какой мер, такой и город.
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Домашний козлик
вчера, 20:26
Пусть улицу Горького сгачала откроют, которую закрыли пол года назад
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Житель
вчера, 20:09
Интересно, куда же исчезли бетонные блоки с этого фото? Ведь сейчас их уже нет. А машины так и продолжают ехать
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Анна
вчера, 19:53
Самое обидное что люди выбирающие общественный транспорт стоят в пробках как и все остальные
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Ёж
вчера, 18:49
На улице космонавтов за звёздным раскоп на дороге уже 3 месяца и нет горячей воды ! Ничего никто не делает .
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