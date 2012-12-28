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Общество
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39 минут назад
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В Нижнем парке заметили горностая
В Липецкой области горностаев живёт не так уж много.
Как рассказал GOROD48 главный консультант областного управления по охране объектов животного мира Максим Боев, на видео горностай — хищное млекопитающее семейства куньих.
В Липецкой области горностаев живёт не так уж много: гораздо чаще можно встретить хорьков и куниц.
Всего по результатам учёта численности животных, в Липецкой области сейчас обитают 153 горностая. Они встречаются в центре и на северо-востоке нашего региона: в Грязинском, Липецком, Добровском, Задонском и Чаплыгинском районах.
Длина тела горностая доходит до 38 сантиметров, масса — до 280 граммов. Основная пища зверьков — мелкие грызуны. В рацион входят также птицы и их яйца, земноводные и пресмыкающиеся, рыбы и насекомые.
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