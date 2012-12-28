Общая явка на выборах губернатора Липецкой области составляет 51%

Дистанционно проголосовали 92,32%

«Общая явка на выборах губернатора Липецкой области на 15:00 8 сентября составила 51% с учётом избирателей, которые голосовали через систему ДЭГ.Участки посетили 48,08% избирателей.Системой ДЭГ воспользовались 92,32% избирателей от общего количества подавших заявки», –сообщили в правительстве Липецкой области.Избирательные участки закроются в 20.00. Ближе к ночи станут известны первые результаты выборов.