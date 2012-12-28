Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
Общество
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47 минут назад
Общая явка на выборах губернатора Липецкой области составляет 51%
Дистанционно проголосовали 92,32%
Участки посетили 48,08% избирателей.
Системой ДЭГ воспользовались 92,32% избирателей от общего количества подавших заявки», –сообщили в правительстве Липецкой области.
Избирательные участки закроются в 20.00. Ближе к ночи станут известны первые результаты выборов.
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