Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
Происшествия
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сегодня, 10:10
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В Крутых Хуторах загрызены три козы и домашняя собака
Местные жители подозревают, что это сделали бездомные собаки из приюта
Хозяйка коз подозревает, что это бездомные псы, которые содержатся или содержались в приюте, который расположен рядом с этим селом.
Ранее жители села уже жаловались на бездомных собак в селе, терроризирующих местное население и убивая домашних животных – кур, гусей, кроликов.
Приют «Счастливый берег» ранее принадлежал ИП «Двуреченская». Владелицу арестовали по обвинению в мошенничестве и сейчас она находится под арестом. Новая владелица приюта – известная зоозащитница Екатерина Бильбао. И она обвинения местных жителей отвергает.
- Наши собаки все находятся в вольерах, и не покидают их, по селу они не ходят, – сообщила Екатерина Бильбао.
По ее словам, отловом собак в Крутых Хуторах занимается определенная компания, она же, возможно, отпускает привитых, пролеченных собак там же, как это и положено по закону. Собаки из ее приюта не имеет к произошедшему в селе никакого отношения.
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