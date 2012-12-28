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1700
сегодня, 10:10
13

В Крутых Хуторах загрызены три козы и домашняя собака

Местные жители подозревают, что это сделали бездомные собаки из приюта

Три козы и породистая домашняя собака погибли от клыков, предположительно других псов, в селе Крутые Хутора Липецкого района.

Хозяйка коз подозревает, что это бездомные псы, которые содержатся или содержались в приюте, который расположен рядом с этим селом.

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Ранее жители села уже жаловались на бездомных собак в селе, терроризирующих местное население и убивая домашних животных – кур, гусей, кроликов.

Приют «Счастливый берег» ранее принадлежал ИП «Двуреченская». Владелицу арестовали по обвинению в мошенничестве и сейчас она находится под арестом. Новая владелица приюта – известная зоозащитница Екатерина Бильбао. И она обвинения местных жителей отвергает.

- Наши собаки все находятся в вольерах, и не покидают их, по селу они не ходят, – сообщила Екатерина Бильбао.

По ее словам, отловом собак в Крутых Хуторах занимается определенная компания, она же, возможно, отпускает привитых, пролеченных собак там же, как это и положено по закону. Собаки из ее приюта не имеет к произошедшему в селе никакого отношения.
собаки
нападение
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Комментарии (13)

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Сначала новые
липчанин
13 минут назад
Если есть приюты для собак, значит должны быть и налоги с их владельцев. Я честный налогоплательщик, почему мои налоги должны идти на эти приюты?
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Да уж
16 минут назад
Поставить камеры. Может это и дворовые собаки Их тоже на ночь выпускают
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Гостья1
38 минут назад
Хохзяин должен...,а хозяева и любители собак никому ,ничего не должны.. Тогда и коровы ,козы будут бродить по папкам,как и собаки...травы много...
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Гостья1
44 минуты назад
Жаль всех животных,но прикармливая их возле жилья и мусорных баков Вы кормите и мышей,крыс . А где безопасная среда для детей и взрослых?? Во дворах -травки не загаженной испражнениями не найдешь! Почему не убирают ,,любители собак,,..
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Чупакабра
45 минут назад
Это не я!
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Лиза
54 минуты назад
Ну почему всё валят на бездомных собак? На ночь всех домашних животных, птиц и скотину надо закрывать в сарай и хлев.
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Житель села
5 минут назад
Значит как стемнеет, никто не должен выходить из дома, а впереди зима, темно будет в 5 вечера, с работы после 7 как идти. Или пусть собачки живут в своё удовольствие, а людям не обязательно. Собак стерилизуют, но кусают они не тем местом. И почему свою собаку, которая сидит на цепи, мы должны прятать на ночь по сараям.
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Житель
сегодня, 10:51
Тиграм не докладывают мясо !
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Гостья1
сегодня, 10:40
Кабанов,лосей,косуль, лис..отстреливать можно,охотникам на забаву,а бродячих голодных собак -нет??? Тогда приюты за счёт бюджета и пожизненное содержание....для них!
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Гостья1
сегодня, 10:37
Кабанов,лосей,кормом в лесах,охраняем ,лечим!. А стаи бродячих среди городских и сельских поселений не пролеченные ,не привитые свободно должны жить рядом с детьми идущими в школы по проселочным дорогам??? Из приютов и в прежние стаи,в парки ,сады и на улицы......!!!????? Человеку нужна безопасная среда обитания- а собаки создают опасность ,им нужна постоянная кормовая база и кров!!! Будут и коз,кур,воровать и не дай Бог бешенством заразятся!!!
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Бабушка
сегодня, 10:33
Могли бы и подкармливать бездомных бедолаг… ведь не умираете же сами с голоду… Но это похоже на Волков… Всех лишили привычных мест жительства из-за грохота… Сколько страдающих…
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Соседка
43 минуты назад
Скажите это пострадавшим от собачьих зубов!
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