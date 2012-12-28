Липчанина обманули почти на 149 тысяч при покупке двигателя для «Доджа»

А в Усмани 41-летний мужчина хотел заказать интим-услуги и лишился 25 000 рублей.

5 сентября в липецкий отдел полиции №2 с заявлением о мошенничестве обратился 44-летний мужчина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ещё 29 июля мужчину обманули при покупке аналогового двигателя с навесным оборудованием на автомобиль «Додж Интрепид». За двигатель мужчина заплатил 148 700 рублей, но своей покупки так и не дождался и пришёл в полицию.Также вчера в отдел полиции №2 обратилась 18-летняя девушка, которую обманули через сервис поиска попутчиков «Бла-бла-кар». Перевозчик попросил с девушки предоплату за поездку из Ельца в Липецк. В результате с карты девушки списали 9600 рублей.5 сентября в отдел полиции №3 обратился 54-летний липчанин, у которого под предлогом получения бонусов мошенники списали с банковского счёта 111 000 рублей.В отдел полиции №4 в тот же день пришла щедрая и отзывчивая 20-летняя девушка, у которой от имени знакомого попросили деньги в долг. Но оказалось, что 66 300 рублей 4 сентября она перевела мошенникам.23-летний мужчина заявил о хищении у него со счёта 20 080 рублей.В Лебедяни 43-летняя женщина с 29 августа по 5 сентября пыталась заработать на инвестициях, но оказалось, что деньги она переводила мошенникам. Правда, начинающий инвестор успела вложить только 9 000 рублей.А в Усмани 41-летний мужчина хотел заказать интим-услуги на сайте и лишился 25 000 рублей. Девушка по вызову к нему так и не приехала.