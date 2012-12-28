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Происшествия
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сегодня, 10:48
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Липчанина обманули почти на 149 тысяч при покупке двигателя для «Доджа»
А в Усмани 41-летний мужчина хотел заказать интим-услуги и лишился 25 000 рублей.
Также вчера в отдел полиции №2 обратилась 18-летняя девушка, которую обманули через сервис поиска попутчиков «Бла-бла-кар». Перевозчик попросил с девушки предоплату за поездку из Ельца в Липецк. В результате с карты девушки списали 9600 рублей.
5 сентября в отдел полиции №3 обратился 54-летний липчанин, у которого под предлогом получения бонусов мошенники списали с банковского счёта 111 000 рублей.
В отдел полиции №4 в тот же день пришла щедрая и отзывчивая 20-летняя девушка, у которой от имени знакомого попросили деньги в долг. Но оказалось, что 66 300 рублей 4 сентября она перевела мошенникам.
23-летний мужчина заявил о хищении у него со счёта 20 080 рублей.
В Лебедяни 43-летняя женщина с 29 августа по 5 сентября пыталась заработать на инвестициях, но оказалось, что деньги она переводила мошенникам. Правда, начинающий инвестор успела вложить только 9 000 рублей.
А в Усмани 41-летний мужчина хотел заказать интим-услуги на сайте и лишился 25 000 рублей. Девушка по вызову к нему так и не приехала.
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