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28 минут назад

Волонтеры фонда «Милосердие» помогут украсить Липецк новыми деревьями

Более 2500 новых деревьев и кустарников высадят на городских улицах Липецкаэтой осенью при финансовой поддержке благотворительного фонда «Милосердие». 

«Зеленая» волонтерская акция приурочена к 25-летию деятельности организации. 

«Наша инициатива помогает сделать городскую среду более комфортной, - прокомментировала исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова. -  За прошлый год волонтеры фонда вместе с неравнодушными жителями посадили около 2000 саженцев клена, туи, рябины, ели, березы, каштана, спиреи и сирени. В этом, юбилейном для нас году рассчитываем в полтора раза увеличить число новых насаждений. А всего за последние три года в Липецке с нашей помощью высажено более 5000 новых деревьев и кустарников».

В 2024 году первый этап программы помощи в озеленении общественных пространств начался в апреле. За два весенних месяца в городских парках и скверах, вдоль автострад уже появились 500 деревьев и кустарников. Для осеннего этапа выбраны липа, пирамидальный клен, рябина и дуб. Их дополнят кустарники – можжевельник, спирея, сирень и жасмин.                         

Непосредственными участниками «зеленой» акции станут волонтеры, школьники, сотрудники фонда, активные жители и работники специализированных организаций. Новые насаждения появятся в парках и во дворах, на городских аллеях и пришкольных территориях. При отборе локаций главный приоритет традиционно отдается новостройкам, где пока еще мало зелени. 

Конкретные адреса посадок сейчас обсуждаются с активными жителями всех округов Липецка.  С учетом погодных условий волонтерскую акцию по озеленению общественных пространств планируют завершить до ноябрьских заморозков.
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