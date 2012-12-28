Липецкая вечЁрка: гибель 11-летней девочки, окончание «масляного дела» и новые способы мошенничества
Происшествия
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сегодня, 09:02
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21-летний парень попался на улице с партией гашиша
Оказалось, что у него уже есть две судимости.
Отдел полиции № 5 УМВД России по Липецку возбудил в отношении задержанного уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств. Максимальная санкция вменяемой ему статьи предусматривает лишения свободы сроком до трех лет.
Выяснилось, что парень уже ранее судим за грабеж и кражу. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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