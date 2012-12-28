21-летний парень попался на улице с партией гашиша

Оказалось, что у него уже есть две судимости.

Наряд ППС остановил в Правобережном округе 21-летнего жителя Липецка. В его сумке полицейские нашли пять свертков с веществом, которое согласно заключению экспертов является гашишем общей массой 2,3 грамма.Отдел полиции № 5 УМВД России по Липецку возбудил в отношении задержанного уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств. Максимальная санкция вменяемой ему статьи предусматривает лишения свободы сроком до трех лет.Выяснилось, что парень уже ранее судим за грабеж и кражу. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.