В выборах губернатора Липецкой области будут участвовать пять кандидатов

Их зарегистрировал избирком.

В избирательных бюллетенях на выборах губернатора Липецкой области будет пять фамилий: действующего губернатора Игоря Артамонова (Единая Россия), Полины Валентиновой (Новые люди), Анатолия Емельянова (ЛДПР), Ларисы Ксенофонтовой (Справедливая Россия — За Правду» и Юрия Логинова (Коммунисты России).Сегодня избирком сообщил о регистрации четырех кандидатов. Напомним, Игорь Артамонов был зарегистрирован 22 июля.Кандидат от КПРФ Сергей Токарев не допущен к выборам, так как не смог пройти так называемый «муниципальный фильтр». Он смог заручиться поддержкой только 41 депутата. При том что требуется собрать от 129 до 135 подписей.С 10 августа начинается агитация в СМИ.Дня тишины перед выборами губернатора не будет, так как голосование пройдет в течение трех дней — 6, 7, и 8 сентября.