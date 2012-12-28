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сегодня, 14:53
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В выборах губернатора Липецкой области будут участвовать пять кандидатов

Их зарегистрировал избирком.

В избирательных бюллетенях на выборах губернатора Липецкой области будет пять фамилий: действующего губернатора Игоря Артамонова (Единая Россия), Полины Валентиновой (Новые люди), Анатолия Емельянова (ЛДПР), Ларисы Ксенофонтовой (Справедливая Россия — За Правду» и Юрия Логинова (Коммунисты России).

Сегодня избирком сообщил о регистрации четырех кандидатов. Напомним, Игорь Артамонов был зарегистрирован 22 июля.

Кандидат от КПРФ Сергей Токарев не допущен к выборам, так как не смог пройти так называемый «муниципальный фильтр». Он смог заручиться поддержкой только 41 депутата. При том что требуется собрать от 129 до 135 подписей.

С 10 августа начинается агитация в СМИ.

Дня тишины перед выборами губернатора не будет, так как голосование пройдет в течение трех дней — 6, 7, и 8 сентября.
выборы губернатора
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Думаю
10 минут назад
Из пяти кондидатоа всякоразно есть дастоиный.....
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Павел
11 минут назад
Пока в бюллетене больше одной фамилии, выбор есть!
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Бабаха
30 минут назад
Проголосую за кондидата в губернаторы у которого есть акции асфальтного завода , мож тогда весь город засфальтируют нормально...
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Гость
34 минуты назад
Неинтересные выборы.
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Нардеп
54 минуты назад
Выборы без ВЫБОРА!!! Гениально!
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Лето
18 минут назад
Во во!
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