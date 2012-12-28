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Общество
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сегодня, 14:53
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В выборах губернатора Липецкой области будут участвовать пять кандидатов
Их зарегистрировал избирком.
Сегодня избирком сообщил о регистрации четырех кандидатов. Напомним, Игорь Артамонов был зарегистрирован 22 июля.
Кандидат от КПРФ Сергей Токарев не допущен к выборам, так как не смог пройти так называемый «муниципальный фильтр». Он смог заручиться поддержкой только 41 депутата. При том что требуется собрать от 129 до 135 подписей.
С 10 августа начинается агитация в СМИ.
Дня тишины перед выборами губернатора не будет, так как голосование пройдет в течение трех дней — 6, 7, и 8 сентября.
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