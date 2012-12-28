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Главу сельсовета оштрафовали на 30 000 рублей за падение футбольных ворот на ребёнка
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сегодня, 12:38

Главу сельсовета оштрафовали на 30 000 рублей за падение футбольных ворот на ребёнка

Ранее он уже возместил ущерб, выплатив пострадавшему 12-летнему мальчику 200 000 рублей.

Елецкий районный суд оштрафовал на 200 000 рублей 40-летнего главу сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого района по делу о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (по части второй статьи 293 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено по факту падения футбольных ворот на 12-летнего мальчика, игравшего в футбол на спортивной площадке в поселке Газопровод Елецкого района. В результате происшествия ребенок получил сотрясение мозга и переломы, на его лице навсегда остались шрамы.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, cуд установил, что состояние футбольных ворот на момент происшествия представляло опасность для жизни и здоровья людей, поскольку в конструкции ворот отсутствовали крепления к основанию спортивной площадки и соединительная труба. В силу должностных обязанностей глава сельского поселения должен был организовать регулярный осмотр спортивного объекта, стоящего на балансе сельского поселения, а также своевременное устранение дефектов или демонтаж опасного оборудования. Однако этого сделано не было, что и привело к падению ворот.

В суде глава сельсовета вину признал полностью, раскаялся в содеянном, заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Суд принял во внимание, что обвиняемый впервые привлекается к уголовной ответственности, вину признал, положительно характеризуется по месту работы и жительства, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, раскаялся в содеянном, принес свои извинения потерпевшему и законному представителю мальчика, возместил ущерб, выплатив 200 тысяч рублей. Также он предпринял попытку загладить вину перед обществом, приняв участие в благотворительных акциях.

Постановлением суда уголовное дело прекращено, обвиняемому назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 30 тысяч рублей.
дети
травма
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