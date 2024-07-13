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33 минуты назад

Сегодня в Липецке: где перекроют движение, картины известного художника и вакансии, на которые никто не соглашается

Рассказываем всё самое главное про сегодняшний день.

Сухо и не особо жарко

В Липецке вполне комфортная погода: температура днём – 24-26 градусов, переменная облачность и без осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах Депутатской. 80 и Прудной, 2. а также в частном секторе на улицах Городовикова, Жактовской, Исполкомовской, Минской, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Смирнова, Солнечной, Ударников, в переулке Узорном.

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Отключение света

С 8:00 до 18:00 из-за ремонтных работ обесточат улицы Волгоградскую, Дачную, Декабристов, Донскую, Ильича, Леваневского, Московскую, Островского, Перова, Профсоюзную, Студенческую, Тургенева, проезд Героя Советского Союза Е.Потапова.

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В промежутске с 8:00 до 18:00 отключат свет на срок до 3-х часов на улицах Адмирала Макарова, Аносова, Астраханской, Дзержинского, Жуковского, Калинина, Катукова, Коммунистической, Кривенкова, Мистюкова, Неделина, Октябрьской, Свиридова. Скороходова, проспекте Мира, бульваре Павла Шубина.

Пробки

Ни дня без пробок! – наш уже почти девиз. Помочь смогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения: и они не панацея, но могут подсказать, где заторы меньше.


Перекрытие движения

С сегодняшнего дня закроют движение по улице Карла Маркса. Всё из-за ремонтных работ на теплотрассе, которые будут вести в районе дома №1 на площади Петра Великого.

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Неудобства для водителей продлятся две недели – до 5 августа, когда планируют всё завершить. А пока водителям нужно продумать альтернативные маршруты передвижения.

Летняя выставка Мастера

Новой выставкой сегодня порадует Дом мастера (ул. Ленина, 2) – из цикла «Времена года». На ней будут представлены работы самого известного липецкого художника Виктора Сорокина (1912 – 2001) под названием «Соцветие Лето» (16+).

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Зрители увидят более 30-ти натюрмортов, пейзажей и портретов кисти Мастера. Открытие состоится в 16:00, а затем выставка продолжит работу до 22 сентября. Ежедневно. Кроме понедельника и вторника, с 11:00 до 19:00.

... И покажут кино

Галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) приглашает на киновечер. В 18:00 начнётся просмотр фильма «Солнце моё». Великобритания, США, Турция, 2022. Драма. Режиссёр Шарлотта Уэлсс.

Софи вспоминает каникулы у моря, которые она провела с отцом двадцать лет назад, когда ей было 11. История взросления, сложные для подростка отношения с разведенным отцом, первый бунт, первая любовь и бесконечное счастье. Рейтинг фильма на «Кинопоиске» - 7.1. Исполнитель главной роли ирландский актёр Пол Мескал в 2023 году был номинирован на приз «Оскар».

В ролях: Пол Мескал. Френки Корио, Селия Роулсон-Холл.


Не пей, купи рубаху

Лекция о вреде алкоголизма состоится сегодня в 10:00 в Липецкой областной универсальной научной библиотеке. Прочитают ей сотрудники Центра общественного здоровья и медицинской профилактики (16+).

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Любопытно, для кого проводятся такие лекции? Пьющие люди вряд ли потащатся слушать очередную нотацию, да ещё в библиотеку, тем более - в такую рань, а трезвенникам она ни к чему. Но за проведённое мероприятие отчитаются.

Во двор

Мероприятие в рамках акции «Всей семьёй во двор» пройдёт сегодня в 19:30 возле дома на улице Юных Натуралистов, 7а (0+).

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Жильцам дома и их соседят повезут – ведущие, музыка, весёлые конкурсы.

Куда мы не пойдём работать

Липчане рассказали SuperJob о вакансиях, на которые они не откликнутся ни за что. Больше всего липчан отпугивает отсутствие конкретики по зарплате – 15% опрошенных не откликаются на предложения без указания конкретных суммы: «зарплата по договорённости» и т.п. 11% отпугивает отсутствие оклада, оплата по KPI и обещания безграничного дохода: «Потолка нет»; «Заработок зависит только от вас!». 9% не доверяют работодателям, которые указали слишком высокую зарплату.

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Также настораживают в тексте вакансий слова и фразы, которые могут сулить большую рабочую нагрузку, а именно: «ненормированный график» и «переработки» - 7%, слишком широкий список обязанностей - 7% и «многозадачность» - 4%.

Отталкивают грамматические ошибки, фразы о трудоустройстве по договору ГПХ или требования оформления статуса самозанятого для выполнения работ, подразумевающих постоянную занятость.

Дорогие липчане! Желаем вам плодотворного труда и великолепных пауз в работе, которые вы посвятите чтению новостей на GOROD48. Не оставляйте без присмотра этот безумный мир, интересуйтесь происходящими в нём событиями. Тем более что жителям Липецкой области не нужно лазать по всему Интернету: всё новости уже почти два девятилетия наши люди привыкли читать на сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Ждём вас на сайте снова и снова.
Сегодня в Липецке
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