Сорокалетний мужчина пострадал во время тушения автомобиля

А горящий трактор вреда здоровью людей не принес.



Днем 18 июля во время тушения горящего автомобиля «Лада Гранта» на остановке в селе Александровка Добринского района пострадал 40-летний мужчина. Машина сгорела полностью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.В этот жен день горело еще одно транспортное средство — огонь уничтожил трактор «Нью-Холонд Т9» у деревни Лесные Локотцы Становлянского района.Два пожара произошли в Липецке, но все были потушены до приезда пожарных. Так, в переулке Рудничный пожар возник в квартире пятиэтажки, а по улице Ферросплавной загорелся электровенитилятор вытяжки.В селе Колыбельское Чаплыгинского района огонь повредил кровлю частного жилого дома на пяти квадратных метрах.Всего за сутки зарегистрировано15 пожаров в Липецкой области: в семи случаях горел мусор, три раза — сухая трава.