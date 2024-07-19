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Сорокалетний мужчина пострадал во время тушения автомобиля
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93
56 минут назад

Сорокалетний мужчина пострадал во время тушения автомобиля

А горящий трактор вреда здоровью людей не принес.

Днем 18 июля во время тушения горящего автомобиля «Лада Гранта» на остановке в селе Александровка Добринского района пострадал 40-летний мужчина. Машина сгорела полностью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

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В этот жен день горело еще одно транспортное средство — огонь уничтожил трактор «Нью-Холонд Т9» у деревни Лесные Локотцы Становлянского района.

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Два пожара произошли в Липецке, но все были потушены до приезда пожарных. Так, в переулке Рудничный пожар возник в квартире пятиэтажки, а по улице Ферросплавной загорелся электровенитилятор вытяжки.

В селе Колыбельское Чаплыгинского района огонь повредил кровлю частного жилого дома на пяти квадратных метрах.

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Всего за сутки зарегистрировано15 пожаров в Липецкой области: в семи случаях горел мусор, три раза — сухая трава.
МЧС
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