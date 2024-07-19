Подозреваемый в убийстве слесаря на улице Индустриальной гендиректор фирмы арестован до 16 сентября
Липчанин сменил номер телефона и вскоре узнал, что на него оформили 9 кредитов почти на 240 тысяч рублей
Общество
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56 минут назад
Сорокалетний мужчина пострадал во время тушения автомобиля
А горящий трактор вреда здоровью людей не принес.
В этот жен день горело еще одно транспортное средство — огонь уничтожил трактор «Нью-Холонд Т9» у деревни Лесные Локотцы Становлянского района.
Два пожара произошли в Липецке, но все были потушены до приезда пожарных. Так, в переулке Рудничный пожар возник в квартире пятиэтажки, а по улице Ферросплавной загорелся электровенитилятор вытяжки.
В селе Колыбельское Чаплыгинского района огонь повредил кровлю частного жилого дома на пяти квадратных метрах.
Всего за сутки зарегистрировано15 пожаров в Липецкой области: в семи случаях горел мусор, три раза — сухая трава.
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