Пелагея на Соборной, «Липецкое Городище» и «Усатый заплыв на сапах»: обнародована программа Дня города
Подрядчик из Мордовии снизил стартовой цену торгов на обследование 100-летнего тоннеля в Липецке на 60%!
Сегодня в Липецке: старинные костюмы, частный сектор без воды и что главное в работе, кроме зарплаты
Происшествия
395
51 минуту назад
1
«Киа» перевернулась на сельской дороге: пострадала женщина-водитель
11 июля в авариях на дорогах области получили травмы семь человек.
А в столкновении патрульной «Тойоты» и «Лады Калины» на улице Циолковского травмы получили 40-летний водитель и 26-летний пассажир полицейского автомобиля. Оба госпитализированы.
В Хлевенском районе на дороге Синдякино – Подгорное опрокинулся в кювет автомобиль «Киа». 76-летняя женщина-водитель доставлена в больницу.
На автодороге Липецк – Грязи – Песковатка вчера вечером столкнулись «Лада Ларгус» с 73-летним мужчиной за рулем и автобус «Мерседес» под управлением 36-летнего водителя. В аварии пострадал водитель «Ларгуса», его госпитализировали.
0
0
2
0
1
Комментарии (1)